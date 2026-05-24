Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard vil være forsigtig i Giro d’Italia

Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har erobret den lyserøde førertrøje for første gang i karrieren. Vingegaard fortæller, at han muligvis vælger en enkelt etape i pleje af sine holdkammerater, og han vil registrere sig, så závodets udvikling kan fortsætte.

Det er ikke sikkert, at Jonas Vingegaard fortsætter med at gøre rent bord på bjergetaperne i Giro d’Italia. Det siger han til TV 2 Sport efter sejren på 14. etape, hvor han har erobret den lyserøde førertrøje for første gang i karrieren.

- Det er måske også lidt risikabelt, så det kunne være smart at sige, at der var nogle dage, hvor vi ikke ville (gå efter sejren, red. ). Lørdag vandt Vingegaard sin tredje etape i årets Giro, hvor der har været tre bjergetaper indtil videre. I den sidste uge er der yderligere tre bjergetaper på, men det kan det er klart, at vi vælger en enkelt etape.

Men jeg tror, at man skal vælge sine kampe. Det giver Vingegaard mulighed for at spare sine holdkammerater en lille smule, mens han selv kan afvente løbets udvikling, siger Vingegaard. I forhold til udbrud kunne det godt være, man skulle lade et udbrud køre en af dagene, men vi kan jo heller ikke afgøre, hvad andre hold har af taktik, så det bliver der til at være, siger Vingegaard.

I forhold til udbrud kunne det godt være, man skulle lade et udbrud køre en af dagene, men vi kan jo heller ikke afgøre, hvad andre hold har af taktik, så det bliver der til at være, siger Vingegaard





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cyklisme Giro D'italia Jonas Vingegaard Forpustestninger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familien Espersen har et stort kirkeligt øjeblik med Jonas Vingegaard på Giro d'ItaliaTuren fra Holstebro til Pila i det nordlige Italien blev for familien Espersen til at vise Jonas Vingegaard i sin lyserøde trøje og overlade ham med en etape til Giro d'Italia. Jørgen Espersen fyldte 70 år for en måned siden og modtog en gave fra sine to sønner for denne begivenhed.

Read more »

Jonas Vingegaard's Giro d'Italia triumph er valgt som reneste hedesteJonas Vingegaard har vundet en etape i Giro d'Italia og betegner sejren som den, der ligger øverst af rangorden. Vingegaard ser op til holdkammeraten Davide Piganzoli, der gjorde det sidste hårde arbejde for hans sejr, og han anerkender hele holdets indsats. Viborg Mølle-holdet tabte på udebane af Aalborg Håndbold i første semifinale, og der er ingen DM-finale, mens bestanden af storke i Danmark er steget til 13 par. Morten E.G kritiserer de moderater for at være blevet afhængige af Dansk Folkeparti i forbindelse med en potentiel blå regering.

Read more »

Jonas Vingegaard vinder tre etape-sejre i Giro d'Italia og møder hård modstand på sprintenJonas Vingegaard har sikret sig endnu en etape-sejr i Giro d'Italia, hvor han vinder den lyserøde førertrøje. Brian Nygaard, cykelekspert, mener, at der er småt til småt lagt til ende i Giroen, mens øjnene nu er rettet mod Tour de France.

Read more »

Jonas Vingegaard vinder Giro d'Italias anden etape, men bil-%C3%A9virring og skureklædte:Bjarne Riis, Vingegaard holdkammerater og borgere i Midtjysk Brand & Redning er nogle af detaljerne i den her tale.

Read more »