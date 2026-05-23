Den afrikanske gødningsbille finder vej med Mælkevejens lys

Billedet er taget af Chris Collingridge.

Den afrikanske gødningsbille er en nataktiv insekt, der lever af andre dyrs efterladenskaber og spiller en vital rolle for at holde naturen ren. Forskere på Lunds universitet har undersøgt, hvordan den kan holde kursen, uden at blive påvirket af de mavevrider, der opstår, når der er overskyet.

Resultaterne viser, at gødningsbiller bruger Mælkevejens lysende bånd som kompas til at finde vej, da man med sorte paraplyer på hovedet kan demonstrere, at den ikke bruger tiden, der går med, som en vejledende faktor. Nattehimmelet er ikke blot fravær af lys, men en afgørende ressource for nataktive dyr og insekter og udgør et hjælpende navigeringssystem for insekter som den afrikanske gødningsbille





