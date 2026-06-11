Den 42-årige fodboldtræner prøver Superligaen for første gang

Den 42-årige fodboldtræner, der har stået i spidsen for Aarhus Fremad de seneste seks år, skal nu for første gang prøve kræfter med Superligaen. Kent Nielsen bliver præsenteret som Brian Riemer's assistent for det danske herrelandshold.

Den 42-årige fodboldtræner har gennem de seneste seks år stået i spidsen for Aarhus Fremad, men nu skal han for første gang i karrieren prøve kræfter med Superligaen .

Det sker, efter at Kent Nielsen tidligere i dag er blevet præsenteret som assistent for Brian Riemer på det danske herrelandshold. - Jeg har ingen kommentarer til, hvem der skal afløse Kent. Men mon ikke vi kan offentliggøre vores nye træner, inden vi går i seng i aften. Det er min klare forventning, siger Silkeborg IF’s administrerende direktør, Kent Madsen.

Men TV MIDTVEST og flere andre medier kan erfare, at den nye træner bliver Morten Dahm Kjærgaard, der indleder træningen med SIF-truppen 22. juni. Kent Nielsen er en stor kapacitet, som passer perfekt ind i det team, jeg har ønsket at få samlet med forskellige kompetencer.

Med Morten Wieghorsts afgang har jeg ønsket en assistenttræner med stor erfaring, og Kent Nielsen deler samtidig samme offensive tilgang til spillet som mig, og derfor har jeg valgt ham som ny assistenttræner til mit team foran mange stærke kandidater, udtaler landstræner Brian Riemer til DBU's hjemmeside. Kent Nielsen har underskrevet en toårig kontrakt, hvor han udover Riemer skal arbejde sammen med Daniel Agger og Kenneth Weber, der begge har forlænget deres kontrakter som assistenttrænere med to år.

Sådan havde de det også hos KFUM-Spejderne i Sønder Vium syd for Skjern, da de i sidste uge stolt kunne fremvise otte splinternye telte. TV 2 har spurgt statsminister Mette Frederiksen, om hun er blevet orienteret om den dronerapport, der ventes at lande indenfor de næste par uger. Mette Frederiksen siger, at hun er med på, at der kommer en redegørelse fra Forsvarsministeriet, men hun har ikke fået lejlighed til at læse den eller fået den overleveret.

Det får vi dog ikke et klart svar på. - Jeg vil sige helt generelt, at man kan fuldstændig stole på de danske myndigheder. Når vi siger, der har været droner over Danmark, så har der selvfølgelig været droner over Danmark, fastholder Mette Frederiksen. Blandet andet omkring lufthavn i Karup og det militære øvelsesterræn i Borris.

Dronerapporten skal kaste lys over, om der var droner over Danmark eller ej, som det efter episoderne i efteråret er blevet betvivlet. Derfor inviterer regeringen Folketingets partier til forhandlinger om netop det inden sommerferien. Man siger, at børn drikker det vand, der faldt som regn i deres forældres barndom. Derfor skal vi handle, før det er for sent, siger hun.

Hun tilføjer, at den nye firkløverregering vil fremsætte et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud "allerede i år", ligesom det fremgår af regeringsgrundlaget. - I mange år har vi prøvet med frivillige aftaler. Og vi vil også fortsat samarbejde med landbruget. Selvfølgelig vil vi det.

Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på vores grundvand, siger Mette Frederiksen. Familieafdelingen i Vesthimmerlands Kommune møder kritik fra forældre, der alle oplever, at de og deres børn har fået det værre efter mødet med kommunen. - Jeg kan ikke begribe, de kan opføre sig på den her måde. De ødelægger folks liv, siger Lars Andersen.

Det var kun halvdelen af busserne, der gik glat igennem en razzia tirsdag på Silkeborg Busterminal. Det forklarer Andreas Hald, pressechef ved Banedanmark til TV MIDTVEST. - Vi har haft nogle udfordringer med signalsystemet. Det er formentlig det, der har givet problemer med at styre bommene.

- Det har givet udfordringer med togdriften og har skabt forsinkelser, fortæller Andreas Hald og understreger, at togene ikke kører, hvis bommene ikke kan styres. Store dele af Vestjylland samt hele det midtjyske område er omfattet af varslet, som gælder fra klokken 05-18. Kun den nordlige del af landet ser ud til at gå fri. Et skybrud er defineret ved mindst 15 millimeter nedbør på en halv time. Så store mængder nedbør kan udløse lokale oversvømmelser





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