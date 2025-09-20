Demonstration krævede handling mod asbest: 'Asbest dræber. Register NU!'

Fagligt aktive demonstrerede foran Beskæftigelsesministeriet og krævede handling mod asbest. De krævede et nationalt asbestregister og bedre håndhævelse af eksisterende regler for at beskytte arbejdere mod asbestrelaterede sygdomme.

En stor gruppe fagligt aktive samledes torsdag den 4. september foran Beskæftigelsesministeriet for at rette fokus mod asbestproblematikken. De krævede handling og bedre regler for at beskytte arbejderne mod de alvorlige sundhedsrisici, som asbest indebærer. Deres budskab var klart: Asbest dræber, og et nationalt asbestregister er nødvendigt for at sikre rettigheder og erstatning til dem, der bliver syge som følge af asbesteksponering på arbejdspladsen.

Demonstrationen var et forsøg på at presse politikerne til at tage affære og sætte fokus på et område, hvor der er behov for øget beskyttelse af lønmodtagerne.\Formålet med demonstrationen var at få oprettet et nationalt asbestregister, der skal sikre dokumentation af arbejdere, der er blevet udsat for asbeststøv. Dette er afgørende for erstatningssager og anerkendelse af arbejdsrelaterede sygdomme. Helga Mathiassen, formand for Snedker-Tømrernes Brancheklub København, var med til demonstrationen og håbede, at det store fremmøde ville vise politikerne alvoren af problemet. Hun påpegede, at mange havde prioriteret at tage fri fra deres arbejde for at deltage i demonstrationen, hvilket understreger, hvor vigtigt emnet er for de berørte. Udover kravet om et asbestregister, krævede demonstranterne også strammere regler og bedre håndhævelse af eksisterende love og forskrifter. Der var behov for øget tilsyn, større bøder og fratagelse af autorisation for dem, der snyder med reglerne, for at minimere antallet af mennesker, der bliver syge af ulovligt arbejde med asbest.\Demonstrationen afspejlede en bekymring for den manglende håndhævelse af eksisterende asbestregler, og der blev specifikt nævnt eksempler på snyd med uddannelsesbeviser og falske asbestprøver. Helga Mathiassen understregede behovet for at tage fat om problemet med snyd for at sikre, at reglerne bliver overholdt og at beskytte arbejderne mod asbest. Hun fremhævede også behovet for et øget tilsyn på byggepladserne for at sikre, at der ikke bliver snydt med asbestprøver, og at arbejderne bliver beskyttet mod de sundhedsskadelige virkninger af asbest. Kampen for et asbestregister og bedre regulering af asbest på arbejdspladsen er en fortsat indsats, og fagforeningerne vil fortsat være aktive i at holde øje med udviklingen på området, selvom der endnu ikke er nogen konkrete resultater fra demonstrationen





Arbejderen / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Asbest Arbejdsmiljø Asbestregister Demonstration Fagforening

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Begavede unge dyster om guld i Riga: Fra sæbebobler til fire på stribeEuropas største videnskabs-konkurrence er i gang i Letland. Mød syv af de seje unge kandidater inden for naturvidenskab, teknologi, matematik og ingeniørvidenskab.

Læs mere »

FC København havde det hele, men måtte nøjes med det halve i storslået dramaFC København smed føringen to gange mod Bayer Leverkusen, der kunne rejse hjem til Tyskland med 2-2.

Læs mere »

Politisag mod overlæge droppet, men direktør forsvarer anmeldelse: 'En usædvanlig sag kræver politiets blik'Politisagen mod en tidligere ledende overlæge i psykiatrien er droppet.

Læs mere »

Strejker på tværs af Frankrig i protest mod nedskæringer250 demonstrationer var planlagt på tværs af Frankrig, hvor hundredtusinder gik på gaden som led i en generalstrejke mod spareplaner.

Læs mere »

Lige nu: EU-kommissionen slår igen mod Putin - kommer til at gøre ondt på RuslandEU-Kommissionen har fredag eftermiddag bragt stor udmelding.

Læs mere »

Efter afstemning i FN's Sikkerhedsråd er sanktioner mod Iran otte dage fra at blive genindførtTyskland, Frankrig og Storbritannien er nu et skridt tættere på at få sanktionerne mod Iran tilbage efter 10 år med atomsamarbejde, der ifølge dem ikke længere lever op til forventningerne.

Læs mere »