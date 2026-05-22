Demonstranter i Helsingborg i protest mod Nato. Demonstranterne var maskerede og havde sammenstød med politiet.

Flere af demonstranterne var maskerede, da de gik gennem Helsingborg i protest mod Nato . I forbindelse med Nato -mødet i Helsingborg , hvor medlemslandenes udenrigsministre mødes, har der været flere demonstrationer de seneste dage i den svenske by.

Her til eftermiddag kom det i centrum af byen til sammenstød mellem politiet og omkring 150 demonstranter, hvoraf flere var maskerede. Ifølge det svenske medie var demonstranterne fra den yderste venstrefløj og ønskede at protestere mod forsvarsalliancen. Protesterne foregik omkring to kilometer fra Nato-mødet og var ikke anmeldt til politiet. De var arrangeret af en gruppe, der kalder sig 'Shut down Nato', skriver SVT.

Politiet fortæller til mediet, at man endnu ikke har anholdt nogen, men at man forsøger at få dem til at følge politiets anvisninger. Demonstranterne blev stoppet undervejs af politiet, der afspærrede området, og herefter bevægede demonstranterne sig tilbage til det sted, hvor de kom fra





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nato Demonstranter Politiet Helsingborg Protest Maskede Shut Down Nato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Natos udenrigsministre mødes i Helsingborg om sikkerhed i Arktis ogkrig i UkraineNatos udenrigsministre mødes i dag og i morgen i Helsingborg om sikkerhed i Arktis og krigen i Ukraine

Read more »

Politiklagemyndigheden har fået flere klager over behandlingen af Mærsk-demonstranterPolitiet forsøgte at fjerne demonstranter, der protesterede mod Mærsk.

Read more »

NATO-afholdelse af møde i Helsingborg: Sverige søger NATO-medlemskab, modstandere demonstrererNATO afholder torsdag og fredag den 21. og 22. maj et NATO- Udenrigsministermøde i Helsingborg i Sverige. Det sker på et tidspunkt, hvor NATO-medlemslandene gennemfører en historisk oprustning og sigter mod at bruge op mod 5 procent af deres bruttonationalprodukt (BNP) på militæret. Sveriges NATO-medlemskab er stadigvæk ret nyt, og landet blev først medlem i marts 2024 efter 200 års neutralitet. Flere svenske politiske partier og græsrodsbevægelser arbejder nu for, at det svenske folk skal få lov til at stemme om NATO-medlemskabet. NATO- Udenrigsministermødet er ikke noget, som disse partier og græsrødder byder velkommen. Flere af NATO-modstanderne afholdt derfor en stor og vellykket demonstration mod NATO- Udenrigsministermødet den 16. maj med flere end 1000 deltagere. Både norske og danske partier og fredsfolk deltog i demonstrationen. 11 danske fredsgrupper havde lavet en udtalelse til begivenheden.

Read more »

NATO bærer et stort ansvar for en farlig international situationVi er 11 fredsorganisationer fra det danske fredsmiljø, der i dag (16. maj, red.) står sammen med Stoppanato.nu i protest mod det NATO-udenrigsministermøde, som finder sted i Helsingborg den 21.-22. maj 2026. NATO kalder sig en forsvarsalliance, men alliancens arbejde har de seneste årtier udviklet sig i en tiltagende aggressiv retning.

Read more »