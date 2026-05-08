Demensugen sætter fokus på et mere demensvenligt samfund

I uge 19 sætter Demensugen fokus på, hvordan vi kan skabe et mere demensvenligt samfund. Mange danskere deler ønskeseddler om, hvordan de gerne vil blive mødt, hvis de bliver ramt af demens. Eksperter understreger vigtigheden af at møde personer med demens i deres virkelighed.

Demensugen er en årlig national kampagne, der finder sted i uge 19 og har til formål at sætte fokus på et mere demensvenligt samfund. I disse dage kan man støde på et Facebook-opslag, hvor danskere deler ønskeseddler om, hvordan de gerne vil blive mødt og behandlet, hvis de bliver ramt af demens.

En af dem, der har delt opslaget, er 64-årige Ina Kristensen fra Lunde i Varde Kommune. Hun er seniorpensionist og har oplevet mange mennesker med demens. Hun mener, det er vigtigt, at vi alle ved noget om sygdommen og hvordan man omgås personer med demens. Selvom hun og hendes mand er friske i dag, strejfer tanken om demens dem indimellem.

De oplever begge, at de kan glemme ting som nøgler eller briller, og derfor prøver de at holde sig fysisk og psykisk aktive for at udsætte sygdommen. Facebook-opslaget er for Ina Kristensen også en måde at forholde sig til fremtiden, da hun og hendes mand tidligere har fået lavet en fremtidsfuldmagt. Hun siger, at det har stor betydning at tænke på fremtiden, da man ikke ved, hvad der sker.

Et af de vigtige punkter i ønskeseddlen er, at hvis en person med demens tror, at deres mand eller forældre stadig er i live, så skal man lade dem tro det, da det gør dem gladere. Nanna Hoffmann Nordenskov, demenskoordinator og underviser i Sønderborg Kommune, mener, at det er vigtigt at møde personer med demens i deres virkelighed. Hun underviser plejepersonale, ledere og pårørende i, hvordan man bedst møder personer med demens.

Hun siger, at man ikke skal se det som en løgn, hvis man lader en person med demens tro, at deres forældre er i live, da det kan aktivere en stor sorg i dem, hvis man fortæller dem sandheden. Hun peger også på, at det er vigtigt at tale om historier fra personens fortid, da de husker fortiden bedre.

Overordnet har hun ét råd, når man møder folk med demens: Det er vigtigt at forstå, at deres virkelighed er lige så virkelig for dem, som din virkelighed er for dig. Derfor er det vigtigt at møde dem i det de står i. Nationalt Videnscenter for Demens estimerer, at der i Danmark er ca. 103.000 mennesker på 65 år eller derover, som lever med demens





