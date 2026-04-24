DEIF’s nye elektronikfabrik satser på fuld automatisering med ODU-teknologi

DEIF i Skive har investeret i et topmoderne, fuldautomatiseret produktionsanlæg til fremstilling af convertere. Anlægget, udviklet i samarbejde med GRAU Engineering, benytter selvkørende robotter og avancerede konnektormoduler fra ODU til at håndtere høj strøm, høj spænding og andre komplekse testkrav.

DEIF i Skive, en førende producent af kontrolelektronik til energiproduktion, har investeret i et nyt produktionsanlæg med ambitionen om at blive verdens bedste og mest innovative elektronikfabrik.

Anlægget, konstrueret i samarbejde med GRAU Engineering, specialister i automationsløsninger, er fuldt automatiseret med selvkørende robotter og automatisk til- og frakobling af testemner. En central udfordring var udviklingen af en testplatform, der kunne håndtere både høj strøm og høj spænding samtidig, samt integrere fiberoptik, styrestrøm, kølemiddel og luft. Denne platform skal kunne teste 1.000 convertere om måneden, fordelt på fire teststande, med en testtid på cirka 40 minutter pr. enhed.

Det afgørende element i løsningen blev et konnektormodul, der automatisk kunne forbinde og transmittere op til 1.100 A ved 1.500 VDC, svarende til en effekt på 1,65 MW jævnstrøm, samtidig med at det opfyldte alle andre krav, herunder automatisk konnektering og levering fra én enkelt leverandør. ODU, med deres modulære konnektorsystem ODU-MAC® Blue-Line, viste sig at være den rette partner.

Systemet tilbyder high power-moduler og hybridblokke, der kan håndtere høj strøm og spænding, og kan kombineres med luft, kølemiddel, styrestrøm og andre komponenter. Selvom ODU havde eksisterende produkter, der opfyldte mange af kravene, var der behov for specifikke modifikationer, herunder flydende ophængning af high power-modulet for at muliggøre automatisk konnektering via en MiR-robot og brug af strømskinner udover kabler.

Kenneth Pedersen fra ODU og Kristian Grau fra GRAU Engineering fremhæver det tætte samarbejde og ODU’s engagement i udviklingsarbejdet som afgørende for succesen. ODU’s ansvar for at løse de tekniske udfordringer ved automatisk konnektering gav GRAU Engineerings konstruktører mulighed for at fokusere på andre aspekter af anlægget, såsom køling og pumpesystemer.

Den nye testplatform er et eksempel på ODU’s evne til at levere avancerede stikløsninger til krævende applikationer og demonstrerer fordelene ved modularitet, der giver optimal fleksibilitet og tilpasningsevne til fremtidige produktudviklinger. Kombinationen af komplekst testbehov, herunder høj strøm og spænding, med en fuldt automatiseret testproces er ifølge Kenneth Pedersen en indikation af fremtidens udvikling inden for testteknologi. Anlægget repræsenterer et betydeligt skridt fremad inden for effektivitet og innovation i produktionen af convertere hos DEIF





DEIF Automatisering Robotter ODU Konnektorer Elektronikproduktion Testplatform GRAU Engineering

