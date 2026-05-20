Debuterende digter klædt i T-shirt med serbisk flag møder op i studiet

En debuterende højrefløjsdigter, Frederik Lind Køppen, møder op i studiet klædt i en sort T-shirt med et print af et flag tilhørende den serbiske tjetnikbevægelse. Han udtalte, at T-shirten var ikke et udtryk for en stillingtagen, men gav en formel undskyldning til det bosniske samfund i Danmark.

En spillefilm i biografen og indtil flere romaner. Det vælter frem med jugoslavisk fortid. Tre forfattere fortæller, hvad vi kan lære af Balkan . Det er en uforudsigelig situation, da den debuterende højrefløjsdigter Frederik Lind Køppen mødte op i studiet klædt i en sort T-shirt med et print af et flag tilhørende den serbiske tjetnikbevægelse – en ultranationalistisk paramilitær gruppe, der medvirkede til folkedrabet på bosniske muslimer i Srebrenica i 1995.

Ifølge Lind Køppen var T-shirten dog ikke et udtryk for en stillingtagen. »Jeg har ikke haft indsigt i de her ting,« udtalte han til DR og gav samtidig en formel undskyldning til det bosniske samfund i Danmark. »Jeg ved ikke synderligt omkring den her gruppering.

Det eneste, jeg havde forstået, var, at de havde kæmpet for serbisk uafhængighed under osmannerne, inden Osmannerriget faldt,« sagde digteren, der endvidere fortalte, at T-shirten var købt i en turistbutik på det, der svarer til Strøget i Beograd. Frederik Lind Køppen er journalist, uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet med studier i journalistik ved University of California, Berkeley. Han har kortvarigt skrevet for Weekendavisen fra New York og beskæftiger sig nu primært med samfundsstof fra det ganske danske land.

Marijana Jankovic har instrueret sin første film om de tavse gæstearbejdere og det lidt nærige og dovne Danmark. Christian Bennike og DR har ikke sagt fra over for det uacceptable. Og han vil ikke engang undskylde for det





Frederik Lind Køppens forlag fjerner digtsamlingen og kendt fra midten af 'Deadline'Frederik Lind Køppens forlag 'Umbra' har fjernet digtsamlingen og den omdiskuterede forfatter fra deres hjemmeside efter negative kommentarer og diskussioner på grund af et t-shirt med en serbisk ultranationalistisk tjetnikbevægelse, som hjalp til Srebrenica-massakren.

