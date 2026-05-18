Debat over etablering af plejehjem i Sundparken i Horsens

DF-politiker frygter, at et nyt plejehjem i Sundparken i Horsens vil ende som et 'ghetto-plejehjem'. Sundparken er på listen over omdannelsesområder, der tidligere var kendt som ghettolisten. Men ifølge TV 2 Østjylland tegner der sig et politisk flertal for en udviklingsplan, der skal slette Sundparken fra listen over omdannelsesområder og etablere et plejehjem til 75 personer.

Etableringen af et nyt plejehjem skaber debat. DF-politiker frygter, at det vil ende som et 'ghetto-plejehjem'. Sundparken i Horsens figurerer på, hvad der tidligere blev kaldt for 'ghettolisten'.

Nu skaber nyt plejehjem i området debat. Foto: Claus Fisker/Ritzau ScanpixDa boligområdet Sundparken muligvis står over for at bevare sine boligblokke og blive indrettet til et plejehjem til 75 personer. Det er dog ikke alle, der er lige så begejstrede for den plan, da Sundparken står på listen over omdannelsesområder – der tidligere er kendt som ghettolisten.

"Det bliver et ghetto-plejehjem. Mange udefra vil fravælge det, og så er det kun dem, der i forvejen bor i området, som vil bruge det, udtaler Michael Nedersø fra Dansk Folkeparti til mediet. I marts måned kom der en udviklingsplan for Sundparken i Horsens, hvor etableringen af et plejehjem kom i spil – med det formål at opnå målet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til maks. 68 procent inden 2030.

Han mener påpeger nemlig, at der i mange mellemøstlige kulturer er tradition for, at familien passer de ældre hjemme, hvorfor han ikke regner med, at de i særlig høj frad kommer til at flytte ind på et kommende ældrecenter i Sundparken. Og ifølge TV 2 Østjylland tegner der sig et politisk flertal for udviklingsplanen, der skal slette Sundparken fra listen over omdannelsesområder – og etableringen af plejehjemmet er en del af planen





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Plejehjem Sundparken Ghetto-Plejehjem Omdannelsesområder Politisk Flertal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blonde AI-kvinder hylde Trump i videoer – men ingen realitet i virkelighedenEn del af valgkampen i USA har allerede skudt i gang på sociale medier, hvor AI-profiler hylder præsident Donald Trump og lander hårdt på hans modstandere. Ifølge AFP risikerer vi, at kunstig intelligens kan blive brugt til atссияere på kommende valg og påvirke folkeoph nhaet, når proposerede manipulering af det offentlige sind vokser.

Read more »

Smart home-teknologi og oprydning: Debat om ligestilling i hjemmetDer er en tendens til, at kvinderne i danske familier tager hovedansvaret for at holde orden og være engageret i hjemmet. Men er det en god udvikling, eller er der et problem med, at mændene ikke engagerer sig nok? I denne artikel diskuteres smart home-teknologi og oprydning som potentiale til at skabe ligestilling i hjemmet.

Read more »

AGF'ere har festet løs, men bronzemedaljen skal ikke afgøres af tømmermænd'Syv dages fest i Aarhus', råbte AGF-direktør Jacob Nielsen, da guldet blev sikret. Men påvirker guld-tømmermændene bronzekampen?

Read more »

29-årig kvinde fik 'knækket nakken' af kiropraktor: Men det gik fuldstændig galtThe story discusses a woman's experience with a chiropractor and the subsequent internal turmoil within his organization leading to the resignation of several staff members. It also mentions the resurgence of MAGA-movement and the loss of a Senate seat in Louisiana.

Read more »