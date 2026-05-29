Debat om Sydkoreas eget atomvåben vokser på grund af usikker amerikansk garanti

På grund af tvivl om den amerikanske atomparaplys pålidelighed er der i Sydkorea voksende støtte til at udvikle et eget atomvåben. Artiklen beskriver den komplekse debat mellem dem, der ønsker en sydkoreansk bombe for at afskrække Nordkorea, Kina og Rusland, og dem der advarer om de alvorlige konsekvenser for alliancen med USA og den potentielleøkonomiske straf. Artiklen sammenligner også situationen med Europas mere robuste atomgarantier gennem Frankrig og Storbritannien.

Sydkorea befinder sig i en kompleks geostrategisk situation med spændte relationer til sine naboer Kina , Japan og især Nordkorea , som hyppig afviser missiler i området.

Landet har et stort militær med værnepligt og en blomstrende våbenindustri, men afhænger hovedsageligt af den amerikanske atomareGaranti. Dog er der voksende tvivl om denne paraplys pålidelighed, især under præsident Trump, hvilket har fået en stor del af befolkningen til at overveje, om Sydkorea selv bør udvikle atomvåben. Ifølge meningsmålinger fra tænketanken ASAn har op til 80 procent af Sydkoreaner udtrykt støtte til at anskaffe et atomvåben - den højeste andel nogensinde. Dette synspunkt deles ikke af alle.

ป Annu, en økonomistuderende, er bekymret for de potentielleøkonomiske sanktioner, landet kunne stå overfor, da Sydkorea er stærkt afhængig afhandel. Hans ven Cho Seungwook mener dog, at et eget atomvåben er nødvendigt for at afskrække Nordkorea, Kina og Rusland, og peger på eksempler som Venezuela og Iran. Begge er dog enige om, at Trumps adfærd har skabt usikkerhed og at fremtiden for den amerikanske garanti er uvis, selv under en ny præsident. Professoren Moon Chung-in advarer mod at undervurdere konsekvenserne.

En sydkoreansk atomvåbenudvikling kunne underminere alliancen med USA og gøre landet mere sårbart. Han peger også på, at Nordkorea faktisk ser den amerikanske atomparaply som pålidelig, hvilket gør det ironisk, at Sydkoreanere er skeptiske. Situationen er desuden præget af, at både Rusland og Kina har store atomarsenaler i regionen ogfinder blot ikke længere på side af atomafrustning af Nordkorea, men holder fællesøvelser med strategiske bombefly.

I Europa har Frankrig annonceret udvidelse af sit atomarsenal, og Danmark samt andre lande har sagt ja til et strategisk samarbejde med Frankrig. Dette skaber en mere robust europæisk atomgaranti sammenlignet med Asiens allierede, der stadig er afhængige af USA's taktiske atomvåben stationeret i lande som Belgien, Holland og Italien. I Sydkorea er debatten alvorlig: Skal landet stole på en upålidelig allieret eller risikere isolation og sanktioner for at skaffe et eget atomvåben?

Nordkoreas fortsatte våbentest og aggressiv retorik understreger behovet for en afskrækkende strategi, men valget er ulønnsomt og potentielt katastrofalt for landets fremtid og alliancer





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sydkorea Atomvåben Nordkorea USA Atomparaply Trump Frankrig Atomarsenal Tænketanke ASAN Sanktioner Våbenindustri Kina Rusland Geostrategi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rema 1000 lancerer Blå fredag: Smør til kun 2 kronerRema 1000 overrasker med kampagnen Blå fredag, hvor en populær smørtype sælges for blot 2 kroner. Tilbuddet skaber køer og debat om priskrig.

Read more »

Fredelige protester i et frit samfund skal ikke mødes af voldI artiklen diskuteres den truede frihed for civilsamfundet og den voksende tendens til voldelige reaktioner fra magthaverne. Forfatteren Trine Pertou Mach argumenterer for, at Danmark skal bevæge sig i en anden retning og støtte fredelige protester og civil ulydighed, som et middel til at opnå demokratiske samtaler og forandre lovgivning og politik.

Read more »

Jill Biden troede, Joe Biden fik et slagtilfælde under katastrofal præsidentdebatBiden gik i stå og tabte tråden under direkte debat med Trump forud for præsidentvalget i 2024.

Read more »

Jill Biden bryder tavsheden om historisk debatTV 2 giver dig overblik over de mest aktuelle nyheder og historier i samfundet lige nu - på under et minut.

Read more »