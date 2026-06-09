De Radikales folketingsgruppe har peget nye ordfører og gruppeformand

De Radikales folketingsgruppe har valgt nye ordfører og gruppeformand efter at partiet er blevet en del af SSFMR-regeringen og har fået tre ministerposter.

De Radikale s folketingsgruppe har peget på to nyvalgte til de fremtrædende poster som politisk ordfører og gruppeformand. Det oplyser partiet til Ritzau, efter at gruppen har konstitueret sig tirsdag.

Normalt er det De Radikales politiske leder, der også fungerer som politisk ordfører, men det har ændret sig, efter at partiet er blevet en del af SSFMR-regeringen og har fået tre ministerposter. Den nye politiske ordfører, Thomas Rohden, blev valgt til Folketinget første gang i marts. Han fik 4.136 personlige stemmer i Københavns Storkreds. Også Steffen Helledie, der skal lede den radikale folketingsgruppe, sidder i Folketinget for første gang.

I Nordjyllands Storkreds fik han 1.124 personlige stemmer ved valget. Efter at de to nye radikale ministre - Samira Nawa og Zenia Stampe - er gået på orlov fra Folketinget for at passe ministergerningen, er der primært nyvalgte tilbage i folketingsgruppen. Robsøe har fået en nyoprettet post som policy lead ansvarlig for gruppens strategiske politikudvikling og er også blevet bl.a. finansordfører





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De Radikale Folketingsgruppe Politisk Ordfører Gruppeformand Thomas Rohden

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