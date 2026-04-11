De Konservative inviteret til regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen

De Konservative er blevet inviteret til regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Mona Juul og Mette Abildgaard vil repræsentere partiet. Venstre er også inviteret. Lars Løkke Rasmussen forventer at der vil komme flere partier i forhandlinger.

De Konservative er blevet inviteret til regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) på tirsdag. Det erfarer DR Nyheder, og partiet har bekræftet det over for Ritzau. Partiformand Mona Juul (K) og gruppeformand Mette Abildgaard (K) vil repræsentere partiet ved forhandlingerne tirsdag eftermiddag i Statsministeriet . Denne invitation markerer en ny fase i regeringsdannelsesprocessen, efter at der tidligere har været sonderinger og forhandlinger med andre partier.

De Konservative's deltagelse er et vigtigt skridt i retning af at danne et bredt fundament for den kommende regering, og det bliver spændende at se, hvilke emner og kompromisser der vil blive diskuteret.\Fredag kom det frem, at Venstre er inviteret til forhandlinger på mandag. Det bekræftede partiets næstformand, Stephanie Lose (V), fredag aften på Facebook. Denne udvikling følger efter udtalelser fra flere centrale aktører i dansk politik. Tidligere fredag lød det fra formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, at der ikke bliver flere møder med Moderaterne i de igangværende regeringsforhandlinger, hvis ikke Mette Frederiksen også inviterer Venstre og De Konservative. Løkke's udtalelser signalerede et pres for at inddrage flere partier i forhandlingerne, hvilket nu ser ud til at være blevet imødekommet. Da Løkke fredag aften trådte ud efter at have forhandlet i Statsministeriet, lød vurderingen fra ham, at Mette Frederiksen ville række ud til Venstre og De Konservative i forbindelse med regeringsforhandlingerne. Begge partier har tidligere været involveret i sonderinger med den kongelige undersøger, hvilket indikerer en bredere strategi for at skabe et solidt grundlag for en ny regering. Siden de indledende sonderinger har der været forhandlinger med en række andre partier, herunder Moderaterne, Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale. Denne mangfoldighed af partier viser kompleksiteten i regeringsdannelsen og behovet for at finde fælles fodslag.\Lørdag har Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i erhvervsorganisationen Dansk Industri, opfordret Venstre og De Konservative til at gå konstruktivt ind i forhandlingerne. DI-direktøren understreger vigtigheden af kompromisvilje for at nå et resultat. Han peger blandt andet på pension og skattepolitik som emner, »hvor S og V er nødt til at læne sig ind mod hinanden«. Hans kommentarer afspejler en bekymring for, at regeringsdannelsen kan trække ud, hvis ikke partierne er villige til at indgå kompromisser. »Men det kræver, at der på hver side spises lidt af en kamel,« siger Lars Sandahl Sørensen. Denne udtalelse illustrerer den udfordring, som partierne står overfor: at finde fælles løsninger på komplekse politiske spørgsmål, selvom det kræver indrømmelser og kompromiser fra alle sider. De Konservatives deltagelse i forhandlingerne på tirsdag er således et centralt element i den fortsatte regeringsdannelsesproces, og der er store forventninger til, at partiet vil bidrage konstruktivt til at finde en løsning, der kan samle et bredt flertal





jppolitik / 🏆 23. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

