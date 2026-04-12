De Konservative indtræder i regeringsforhandlinger under Mette Frederiksen

De Konservative er inviteret til regeringsforhandlinger ledet af kongelig undersøger Mette Frederiksen. Invitationen kommer efter et ønske fra Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, om at inkludere Venstre og De Konservative. Erhvervslivet opfordrer til kompromiser i de kommende forhandlinger.

De Konservative tilslutter sig regeringsforhandlingerne, der er under ledelse af kongelig undersøger Mette Frederiksen , som er en udvikling, der er blevet bekræftet af partiet selv over for Ritzau. Nyheden blev først bragt af DR Nyheder. Mødet i Statsministeriet vil blive repræsenteret af formand Mona Juul samt den politiske ordfører og gruppeformand Mette Abildgaard.

Forhandlingerne forventes at finde sted tirsdag eftermiddag, hvilket indikerer en intensivering af processen med at danne en ny regering. Invitationen til De Konservative kommer kort tid efter, at Venstre blev inviteret til samtaler. Dette understreger et bredere forsøg på at inkludere flere partier i regeringsdannelsen og potentialet for et bredere regeringsgrundlag. \Venstres næstformand, Stephanie Lose, bekræftede invitationen til et møde mandag. Denne udvikling følger efter, at Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, tidligere havde udtrykt et ønske om, at Venstre og De Konservative skulle inddrages i forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen havde vurderet, efter et møde i Statsministeriet fredag aften, at Mette Frederiksen ville invitere de to partier. Denne forudsigelse er nu blevet bekræftet, hvilket vidner om en strategisk tilgang til regeringsdannelsen og et ønske om at sikre bred politisk opbakning. Både Venstre og De Konservative har tidligere haft møder med den kongelige undersøger i forbindelse med de indledende sonderinger efter folketingsvalget, hvilket understreger en kontinuitet i dialogen på tværs af partierne. Mette Frederiksen har primært fokuseret på forhandlinger med partier som Moderaterne, Enhedslisten, SF, Alternativet og De Radikale. \Erhvervslivet, repræsenteret ved Dansk Industri, opfordrer til kompromiser i de kommende forhandlinger. Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, opfordrer Venstre og De Konservative til at deltage konstruktivt i processen. Han fremhæver pensions- og skattepolitikken som eksempler på områder, hvor der kan være behov for at indgå kompromiser. DI-direktøren understreger, at succesfuld regeringsdannelse kræver kompromisvilje fra alle parter. Det er tydeligt, at erhvervslivet ser en stærk regering som afgørende for landets økonomiske fremgang og stabilitet, og derfor opfordrer de til pragmatisme og samarbejde. Deltagelsen af De Konservative og Venstre i forhandlingerne kan ses som et skridt i retning af en bredere koalition, der kan have større mulighed for at tackle de udfordringer, som Danmark står overfor





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regeringsforhandlinger fortsætter: Mette Frederiksen søger bred løsningForhandlingerne om en ny regering fortsætter fredag den 10. april i Statsministeriet. Mette Frederiksen og partierne fra rød blok og Moderaterne fortsætter forhandlingerne i et forsøg på at danne en ny regering. Lars Løkke Rasmussen udtrykker skepsis over for en rød regering.

Read more »

Løkke: Mette Frederiksen vil række ud til Venstre og KonservativeModeraterne deltager ikke i flere forhandlinger med Mette Frederiksen, hvis ikke V og K kommer ind i varmen.

Read more »

Venstre-profil: Endnu en regering med Mette Frederiksen er en dødskurs»For egen regning kan jeg bare sige, at jeg mener, at det ville sende os på en dødskurs, hvis vi går i regering med Mette Frederiksen igen,« lyder det nu fra en markant stemme i Venstres bagland.

Read more »

Løkke stiller ultimatum: 'Jeg deltager ikke i flere møder med Mette Frederiksen'Venstre er kommet med en åbning, der bør gribes, mener Moderaternes formand.

Read more »

DI opfordrer Venstre og Konservative til at søge indflydelse i regeringsforhandlingerDansk Industris direktør, Lars Sandahl Sørensen, opfordrer Venstre og Det Konservative Folkeparti til at deltage aktivt i forhandlingerne om en ny regering og understreger vigtigheden af kompromisser for at sikre en stabil fremtid for Danmark.

Read more »

De Konservative inviteret til regeringsforhandlinger med Mette FrederiksenDe Konservative er blevet inviteret til regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Mona Juul og Mette Abildgaard vil repræsentere partiet. Venstre er også inviteret. Lars Løkke Rasmussen forventer at der vil komme flere partier i forhandlinger.

Read more »