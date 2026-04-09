De flyvende pestrotter: Et rygte fra Anden Verdenskrig

En fascinerende historie om rygter, frygt og misinformation i besatte Danmark. Historikeren har opdaget rygter om tyske planer om at bruge pestbefængte rotter som biologisk våben under Anden Verdenskrig. En historie der understreger vigtigheden af kritisk tænkning og informationssikkerhed.

Forskere Formidler kan du også blive skribent. En historiker er stødt på et pudsigt rygte under sit arkivarbejde, men er det sandt? Videnskab.dk udgiver både artikler skrevet af journalister og forskere. Når forskere står bag, er artiklerne mærket som 'Forskerne Formidler'. Denne gang dykker vi ned i en fascinerende historie om flyvende pestrotter, der angiveligt skulle bruges som et biologisk våben af tyskerne under Anden Verdenskrig .

Historien er så pudsig, at den fortjener at blive delt, selvom sandheden er svær at fastslå. Samtidig giver den et indblik i hverdagen i det besatte Danmark, hvor troværdige informationer var en mangelvare.\Rygterne om de flyvende pestrotter opstod i en tid præget af krig, pressecensur og en befolkning, der var mistroisk over for officielle kilder. Besættelsesmagten masseovervågede kommunikationen og kontrollerede pressen, hvilket gav grobund for rygter og mis- og desinformation. I denne situation blev rygter en vigtig informationskilde, men også en kilde til forvirring og frygt. Mange illegale aviser så dagens lys og viderebragte ofte rygter, som de ikke havde mulighed for at be- eller afkræfte. Redaktørerne valgte derfor ofte at være på den sikre side og advare, selvom historierne var usikre. Den absurde nyhed om de flyvende pestrotter var en af disse historier, som ikke kunne verificeres, men som alligevel vakte bekymring. Forestillingen om rotter som biologisk krigsførelse virkede ikke helt utænkelig, særligt i betragtning af andre eksperimenter med dyr under krigen.\Historien om de flyvende pestrotter nåede også Sverige, hvor den danske militære efterretningstjeneste var flygtet til i efteråret 1943. Her blev selv rygter registreret og vurderet. Historien tog fart gennem forskellige kilder, herunder en tysk officers fortælling og en Siemens-ansats beretning om en samtale i en restaurant. Efterretningstjenesten afskrev dog pestrotterne som falske rygter og konkluderede, at hele historien var baseret på andenhåndsberetninger. Historien om rottefarmene i de danske lufthavne er sandsynligvis falsk, men den illustrerer, hvordan rygter kan være et våben i sig selv. At en anerkendt modstandsavis som De Frie Danske bragte nyheden, gav den troværdighed og satte fantasien i gang hos læserne. Pestrotternes rejse er et eksempel på, hvordan rygter krydsede landegrænser og kunne få et langt efterliv, da de skabte frygt. Og i krig kan frygt være lige så effektivt som våben. Historien viser, hvordan mis- og desinformation trives, når stater censurerer og overvåger, og tilliden til etablerede medier svækkes. Det er en påmindelse om vigtigheden af kritisk tænkning og informationssikkerhed, særligt i tider med konflikt og usikkerhed





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Små mejerier kæmper med bureaukrati: Oste er svære at producere i DanmarkSmå danske mejerier oplever store udfordringer med bureaukrati og strenge regler, hvilket gør det svært at konkurrere med udenlandske producenter, især inden for produktion af oste. En sammenligning med Sverige viser markante forskelle i lovgivningen.

Read more »

DMI melder om stort vejrskifte: Her får danskerne sol og 13 graderTirsdagen byder på overvejende tørt vejr med en del sol i størstedelen af Danmark.

Read more »

Pres på Venstre og Konservative i regeringsforhandlinger: 'Det er næsten selvpinerisk'Ifølge B.T.s politiske analytiker bliver de to partier helt centrale i anden runde af regeringsforhandlingerne.

Read more »

100-årshændelse i seneste CL-affære får ikke GOG-træner til at ryste forud for skæbnekampGOG møder franske Nantes i den anden og sidste ottendedelsfinale i Champions League.

Read more »

Midt i shitstorm: Borgernes Parti har truffet drastisk Lars Boje-beslutningPartiet har endelig offentliggjort deres vedtægter - men en anden væsentlig detalje er også kommet ud.

Read more »

Overskygger den ene krig den anden?Med krigen i Mellemøsten har fokusset hos verdens medier også flyttet sig væk fra Ukraine. Men krigen er langt fra mindre i fokus blandt ukrainerne, som TV 2 har mødt.

Read more »