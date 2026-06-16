David Hockney: En usædvanlig og elsket kunstners liv og arv

En dybdegående betragtning overDavid Hockneys liv, kunstneriske rejse og varigt indflydelse på efterkrigstidens kunst. Fra hans oprindelse i Bradford til sin berömelse i Los Angeles og udstillinger i Paris, Hockney brød normer med sin frihed, seksualitet og unikke perspektiv på lys og form. Artiklen belyser hans syv årtiers karriere, forbindelsen til Matisse og Picasso, samt hans evner til at fusionere det personlige og abstrakte i et omfattende kunstnerisk udtryk.

En usædvanlig og elsket kunstner er død. Set fra min arbejdsplads på Louisiana kunne man også sige, at i al den tid, der har været gang i noget i Humlebæk, har der været David Hockney .

Syv årtiers virketrang og et egenartet spor i efterkrigstidens kunst efterlader han sig, manden fra industribyen Bradford i England, som de fleste nok ellers forbinder med sol og krop på den amerikanske vestkyst. Det kunne i udgangspunktet være blevet en karriere som muntert ekspressiv maler på den grønne ø, men fordi Hockney aldrig fulgte paroler og kunstverdenens dagsordener, men i stedet sit hjerte og instinkt for frihed, så fintunede han sine pensler og sit blik på lyset og fladerne i Los Angeles.

Dér kunne han være homoseksuel og samtidig udforske et mere abstrakt billedrum. Ægte fri i den forstand, at hans seksualitet ikke skematisk afstedkom et væld af fodnoter og symbolske repræsentationer i kunsten, men ret ligetil gav mulighed for at forfølge en tradition, der ledte tilbage til Matisse og Picasso - og det omkringliggende Hollywood.

"Tilstedeværelse i fart. Det er Hockney, dengang og nu," skriver Poul Erik Tøjner i sit portræt af kunstneren David Hockney, hvis værker snart kan opleves i en stor retrospektiv udstilling på Fondation Louis Vuitton i Paris.. Med udnævnelsen af Anna Balslev som ny skuespilchef har Det Kongelige Teater fået en leder, der er hævet over modeluner og helt sin egen. Tillykke til os alle





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