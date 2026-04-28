Datter kæmper med kræft, katte får nye rettigheder og flere nyheder

En 21-årig kvinde kæmper mod knoglekræft, mens nye EU-regler for dyrevelfærd træder i kraft. Derudover bringes nyheder om en efterlyst mand, en ny FIFA-dommer, tilbagekaldelse af kiks, lave elpriser, en voldsdom, en principiel sag om erhvervsevnetab, en lastbilulykke og tandlægeangst.

Frederik og Christina Andersen gennemlever i øjeblikket en forældres værste frygt, men de bevarer et positivt syn. Deres 21-årige datter, Jasmin Victoria Andersen fra Silkeborg, modtager behandling for knogle kræft på Charite Universitetshospital i Berlin.

Og som om det ikke var nok, står familien over for uforudsete udfordringer. Jasmin Victoria Andersen skal derfor opereres igen tirsdag for at fjerne en infektion. Samtidig træder nye krav i kraft for landets anslået 730.000 katte. Dette er resultatet af den første fælles EU-forordning om dyrevelfærd for hunde og katte, som blev vedtaget i Europa-Parlamentet tirsdag.

Efterforskningen af en 31-årig mand, der forsvandt torsdag i sidste uge, fortsætter. Politiet har endnu ikke fundet ham, men har indsnævret hans mulige opholdssted, fortæller efterforskningsleder Theis Tylstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han oplyser, at manden efter skudepisoden søgte mod et område øst for Sunds, nærmere bestemt området øst for Ilskovvej, syd for Gl. Sundsvej og nord for Thorupvej/Sundsvej, helt ud til Tulstrup.

Politiet efterlyser vidner, der har vildtkameraer i området, og har modtaget oplysninger, der tyder på, at den eftersøgte muligvis opholder sig i Ikast eller Tulstrup. Lasse Læbel Graagaard, 31 år fra Holstebro, er blevet udnævnt til FIFA-dommer efter mange års dedikeret arbejde. Selvom han nu er en del af den internationale dommerelite, starter han nederst i hierarkiet og skal bevise sit værd for at få tildelt de største kampe og realisere sin drøm.

Sky Flakes kiks er blevet tilbagekaldt, da de indeholder et for højt niveau af mineralske olier. Fødevarestyrelsen oplyser, at kiksene er blevet solgt i bazarer og specialbutikker over hele landet og bør enten kasseres eller returneres til butikken, hvor de er købt. April har oplevet de hidtil laveste elpriser i år, takket være det solrige forårsvejr, der har øget energiproduktionen fra solceller i hele landet.

Priserne har været særligt lave mellem kl. 13 og 14, hvor prisen i Vestdanmark var 22 øre per kilowatt-time, og endnu lavere i Østdanmark med 19 øre i samme time. Maksim Viartsiolka, 38 år fra Belarus, er blevet dømt til seks år og seks måneders fængsel for grov vold med døden til følge, hvilket han har erkendt. Han har dog nægtet sig skyldig i drabsforsøg.

Dommen er baseret på en hændelse den 12. juli sidste år, hvor han stak en 32-årig mand i brystet på Asylcenter Holstebro, hvilket resulterede i mandens død. Højesteret har stadfæstet en afgørelse fra landsretten i en sag om erhvervsevnetab og sendt sagen tilbage til Ankestyrelsen for ny vurdering. Afgørelsen åbner mulighed for, at personer med et erhvervsevnetab på under 15 procent kan få erstatning.

Sagen omhandler en kvinde, der i 2000 blev ramt i hovedet af en bilbagsmæk under sit arbejde for en kommune og pådrog sig en hjernerystelse, der senere blev anerkendt som en arbejdsskade. Hun blev oprindeligt afvist erstatning, da hendes erhvervsevnetab blev vurderet til under 15 procent. Højesterets afgørelse fastslår, at erstatning kan være mulig, selv ved et mindre erhvervsevnetab. Sagen betragtes som principiel og kan have betydelige konsekvenser for mange med tabt erhvervsevne og for forsikringsselskaber.

Mandag væltede en lastbil på Nørre Boulevard ved Skive, hvilket medførte, at politiet måtte spærre trafikken i et spor. Ifølge politiassistent Niels Bach dirigerede politiet trafikken, så biler kunne passere i et minuts intervaller. For at effektivisere trafikafviklingen indsatte politiet en skiltebil i en rundkørsel cirka 800 meter fra uheldsstedet, der spærrede for trafikken i sydgående retning. En 63-årig mand kørte imidlertid med sin trailer uden om afspærringen og direkte imod trafikken, hvilket tvang fire biler til at undvige.

Politiet standsede manden. Endelig viser det sig, at hver fjerde dansker oplever angst i forbindelse med tandlægebesøg, hvilket kan have alvorlige konsekvenser, ifølge Tandlægeforeningen. Dette har været tilfældet for 65-årige Yvonne Lillegaard fra Silkeborg, der har undgået tandlægen hele sit voksenliv





