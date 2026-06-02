Datalæk i Skat: Studentermedhjælper håndterede sagsbehandlingen i månedsvis

Ny aktindsigt afslører, at Skats it-styrelse overlod håndteringen af et stort datalæk, der berørte 73.000 adressebeskyttede borgere, til en studentermedhjælper og undlod at informere offentligheden, før Datatilsynet presede dem til det efter 286 dage. Ekspert kalder forløbet dybt inkompetent.

Nye afsløringer om et stort datalæk i Skat s systemer chokerer eksperter. 73.000 adressebeskyttede borgere fik deres identitet og adresser delt med 487 private virksomheder på grund af en systemfejl.

Aktindsigt viser nu, at Skats it-styrelse overlod sagsbehandlingen af lækket til en studentermedhjælper i månedsvis. Datatilsynet måtte til sidst presse Skat for at få dem til at orientere offentligheden om problemet efter 286 dage med tovtrækkeri. Thomas Lund Kristensen, direktør for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST), har det overordnede ansvar for styrelsens håndtering af lækket.

Ekspert Ayo Næsborg Andersen, lektor i databeskyttelsesret ved Syddansk Universitet, kalder forløbet for dybt inkompetent og siger, at det er svært at sætte ord på en sådan sag. Selvom Motorstyrelsen for over en måned siden underrettede de berørte borgere og lovede en undersøgelse, er der stadig ingen klar forklaring på årsagen til den såkaldte systemfejl. Den nye aktindsigt afslører ukendte detaljer om kommunikationen mellem Datatilsynet, UFST og Motorstyrelsen og hvorledes Skat håndterede sagen.

Det rejser alvorlige spørgsmål om den kompetente håndtering af følsomme personoplysninger i den offentlige sektor og om borgernes tillid til myndighedernes evne til at beskytte deres data. Sagen understreger behovet for stærkere datahåndteringsprocedurer, klar ansvarsfordeling og effektiv kommunikation med borgere når der sker sikkerhedsbrud. Det er afgørende, at myndigheder agerer hurtigt og professionelt for at minimere skader og genoprette tillid.





Datalæk Skat Datatilsynet Personoplysninger Systemfejl Studentermedhjælper Thomas Lund Kristensen Ayo Næsborg Andersen Motorstyrelsen Adressebeskyttelse

