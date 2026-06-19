Datacentre prioriteres bagerst ved elnetsudvidelse: Kampen om grøn strøm og job i Guldborgsund

Regeringen vil prioritere almindelige borgere og virksomheder frem for datacentre ved tilslutning til elnettet. Denne beslutning vækker debat i Guldborgsund Kommune, hvor et stort datacenterprojekt er i fare, mens borgmester Simon Hansen kæmper for, at projektet alligevel kan komme til at skabe hundredvis af arbejdspladser og grøn vækst.

Datacentre er en vigtig del af vores digitale liv, når vi streamer musik, cheker mails og bruger sociale medier, men de kræver enormous mængder strøm.

I Danmark er kapaciteten på elnettet blevet en knap ressource, hvilket fører til, at regeringen nu vil indføre en prioriteringsmodel for, hvem der kan tilsluttes. Ifølge planen skal datacentre placeres bagerst i køen, mens familier og almindelige virksomheder skal prioriteres. Denne beslutning har dog skabt debat, især i kommuner, hvor der allerede er solgt jord til potentielle datacentre.

I Guldborgsund Kommune har man solgt 35 hektar jord til Garbe Data Centers, et projekt der forventes at skabe op til 800 midlertidige arbejdspladser i byggefasen og 300-400 faste job efter færdiggørelse. Borgmester Simon Hansen (S) er svært tilfreds med, at regeringens model vil gøre det svært at komme i tilknytning til elnettet, hvilket potentielt vil forhindre datacentret i at blive realiseret.

Han understreger, at projektet allerede har plangrundlag og solgt jord, og at det kun er tilslutning til elnettet, der mangler. Han mener, at man skal se på modenheden af projekter og betænke de store jobvækstmuligheder for en lille kommune. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa (R) fastholder dog, at kapaciteten på elnettet ikkeader, og at det er nødvendigt at prioritere for at sikre, at strandens ener og almindelige borgere får forrang.

Hun siger, at andre aktører, herunder datacentre, må stille sig bagerst. Hos Enhedslisten hilser man beslutningen velkommen, da det giver en politisk mulighed for at prioritere samfundshensyn frem for 'først til mølle'-princippet. It-ordfører Eva Flyvholm mener, at det er godt, at der nu klart bliver sat nogle prioriteringer. Klimakorrespondent Maria C. Andersen bemærker, at det er et vigtigt nybrud, der længe har været efterspurgt, blandt andet fra Energinet.

Hun peger på, at det bliver spændende at se, hvem ellers end datacentre vil kunne komme forrest i køen. Samtidig udtrykker Simon Hansen også bekymring over, at Guldborgsund Kommune, som allerede producerer meget grøn strøm, potentielt misser en del af indtægterne fra en stor grøn investering. Han finder det vildt, at man ikke får lov til at være en del af et væksteventyr, når der investeres et tocifret milliardbeløb i kommunen.

Sagen viser spændingen mellem behov for at skabe grønt vækstedatacentre og begrænsede ressourcer på elnettet. Den politiske diskussion om prioritering vil fortsætte, og det er uvist, om datacentre i Guldborgsund overhovedet kan realiseres under den nye model





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