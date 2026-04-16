Datacentre blokerer for grøn omstilling: Tunge transporter må vente

Elektrificeringen af tunge transporter i Danmark forsinkes markant, da datacentre fylder køen til elnettet. Forskere og erhvervsorganisationer efterlyser politisk handling for at løse flaskehalsen, mens der rejses bekymringer for sundheds- og miljøkonsekvenser af datacentres egen fossil elproduktion.

Danmark står over for en betydelig udfordring med elektrificeringen af tunge transportsektor, primært forårsaget af en overbelastet elnet. Enkelte virksomheder inden for den tunge transport ønsker at skifte fra diesel til elektriske lastbiler, et skifte der illustreres af udstillinger af el-lastbiler, som den set på World of Volvo i Sverige i september 2024. Alligevel kan det vise sig at være en lang proces for danske virksomheder at implementere disse grønne løsninger. Årsagen er en fuldstændig tilstopning af køen til elnettet, en situation der i høj grad skyldes det enorme energiforbrug fra datacentre.

Forskere og organisationen Green Power Denmark opfordrer nu politikerne til at gribe ind og finde løsninger på denne kritiske situation.Kampen om strøm i Danmark har nået et mætningspunkt, hvor Energinet modtager en strøm af ansøgninger om tilslutning til elnettet. Dette har ført til et generelt stop for nye tilslutninger, og datacentre udgør en markant andel af den samlede kapacitet, der efterspørges. Ifølge tal fra Energinet udgør datacentre cirka 40 procent af den samlede kapacitet, der er ansøgt om tilslutning til. Denne situation skaber en flaskehals, der potentielt kan forsinke den grønne omstilling for andre erhverv, herunder den tunge transport.

Problematikken forstærkes af, at datacentre i visse tilfælde tyr til egen elproduktion ved hjælp af naturgas- og dieselanlæg for at omgå flaskehalse i elnettet. Dette er set eksemplificeret i USA, hvor datacentre i flere stater har været nødsaget til at anvende disse løsninger grundet deres enorme strømforbrug.

Konsekvenserne af denne praksis kan være alvorlige. En uafhængig analyse fra USA har påvist, at et datacenter i Loudoun County, Virginia, med on-site elproduktion via otte naturgasturbiner og 51 dieselgeneratorer, kan medføre sundhedsmæssige skader for mellem 53 og 99 millioner USD årligt. Disse skader relaterer sig primært til luftforurening (PM2.5) og kan føre til en øget forekomst af hjerte- og lungesygdomme samt et betydeligt antal for tidlige dødsfald årligt i regionen. Over en periode på 30 år kan de samlede sundhedsomkostninger nå op på 1,6 til 3,0 milliarder USD. Påvirkningen strækker sig ud over nærområdet og rammer potentielt over 2,5 millioner indbyggere i omkringliggende kommuner, især i udsatte og miljøretfærdigheds klassificerede områder.

Studiet fremhæver desuden, at dette datacenter blot er et eksempel på en voksende tendens, hvor datacentre etablerer egen fossil elproduktion. Kritikken lyder på, at disse anlæg kan godkendes via mindre miljøtilladelser uden offentlig høring, og at de samlede sundheds- og miljøeffekter ikke vurderes tilstrækkeligt af myndighederne. Forfatterne bag analysen advarer om, at de beslutninger, der træffes i dag, kan have langsigtede konsekvenser for luftkvaliteten og folkesundheden.

Derudover kan denne type anlæg også medføre lavfrekvent støj, der kan høres i store områder og forstyrre borgernes nattesøvn, hvilket har ført til massive klager fra borgerne i de berørte regioner i USA. Flere stater er derfor i gang med at implementere regulativ lovgivning for at adressere disse problemer.

Det er en yderst kompleks balancegang at vurdere, hvornår der skal satses på datacentre, og hvornår fokus bør rettes mod tilslutninger med et andet perspektiv, såsom den grønne omstilling. En positiv vending i denne konflikt kunne være, at de aktører, der konkurrerer om kapacitet på elnettet, selv bidrager med energiproduktion. Dette kunne ske ved at de selv investerer i vindmølleparker eller solcelleanlæg.

Ved at etablere egen grøn energiproduktion kan disse virksomheder potentielt friholde den eksisterende elnetkapacitet til andre formål og samtidig undgå væsentlige prisstigninger for forbrugerne, som ellers ville opstå som følge af den øgede efterspørgsel og begrænsede udbud. En sådan model ville kunne afhjælpe den aktuelle flaskehals og samtidig fremme den generelle energiomstilling på en mere bæredygtig og socialt ansvarlig måde.

Den aktuelle situation understreger behovet for en proaktiv politisk indsats og en strategisk planlægning for Danmarks fremtidige energibehov. Der skal findes løsninger, der balancerer hensynet til teknologisk udvikling og erhvervsvækst med den presserende nødvendighed af en grøn omstilling og beskyttelse af folkesundheden og miljøet.

Den manglende kapacitet på elnettet kan potentielt bremse den ellers ønskede elektrificering af danske virksomheder, især inden for tunge transporter, og det er derfor afgørende, at der findes en vej fremad, der både imødekommer behovet for øget datakraft og sikrer en sund og bæredygtig energiforsyning for alle.





