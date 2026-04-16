Datacentre blokerer for grøn omstilling: Elnettet er overbelastet, og transportsektoren venter

Danmarks elnet er ved at nå sit bristepunkt, især på grund af datacentrenes store energibehov, hvilket bremser elektrificeringen af tunge transporter og andre erhverv. Forskere og erhvervsorganisationer efterlyser politisk handling.

Den tunge transportsektor viser stor interesse for elektrificering, herunder med udviklingen af elektriske lastbiler som den udstillet på World of Volvo i Sverige i september 2024. Imidlertid kan danske virksomheder se frem til en lang ventetid, før de kan skifte fra diesel til el. Årsagen er et fuldstændig overfyldt elnet, primært på grund af et stigende antal strømslugende datacentre. Forskere og organisationen Green Power Denmark efterlyser nu politisk handling for at løse denne presserende situation.

Kampen om adgang til strøm i Danmark har nået et kritisk punkt, hvor Energinet er blevet bombarderet med ansøgninger om nettilslutninger i de seneste år. Dette har medført et fuldstændigt stop for nye tilslutninger, hvor datacentre udgør en betydelig del af køen. Ifølge Energinets egne tal står datacentre for omkring 40 procent af den samlede kapacitet, der efterspørges.

Udfordringen med at udvide elnettet er kompleks. Selvom den tunge transport ønsker at omstille sig til grønnere alternativer, og andre erhverv har behov for adgang til stabil og ren energi, står de over for en uoverstigelig barriere grundet kapacitetsproblemerne. Datacentrenes enorme energiforbrug, drevet af deres 24/7-drift, presser nettet til det yderste. Dette skaber en direkte konflikt mellem forskellige sektorer, der alle kæmper om den begrænsede tilgængelige strømkapacitet.

Forslaget om at virksomheder selv kan producere en del af deres energibehov for at mindske presset på nettet, har visse begrænsninger. Selvom det kan mindske behovet for tilkøb af energi, er der perioder, hvor egenproduktion ikke er tilstrækkelig, især hvis produktionen svigter eller leveringen af ekstern energi er udfordret. Investering i batterier kan afhjælpe dette, men omkostningerne bliver hurtigt uoverkommelige, hvis de skal dække et helt virksomheds energibehov over længere tid. Desuden kræver tilkøb af energi, at der er tilgængelig ekstern el og en fungerende leveringsinfrastruktur, hvilket i sig selv er begrænset af netkapaciteten.

En analyse af datacentrets energiforsyning i Loudoun County, Virginia, fremhæver de alvorlige konsekvenser af on-site elproduktion ved hjælp af fossile brændstoffer. Her kan otte naturgasturbiner og 51 dieselgeneratorer potentielt forårsage sundhedsskader for 53-99 millioner amerikanske dollars årligt, primært på grund af luftforurening med PM2.5. Dette kan føre til øget forekomst af hjerte- og lungesygdomme samt for tidlige dødsfald. Over en 30-årig periode kan de samlede sundhedsomkostninger nå op på 1,6-3,0 milliarder dollars, med en særlig påvirkning af allerede sårbare befolkningsgrupper. Denne situation afspejler en voksende tendens, hvor datacentre omgår netflaskehalse ved at etablere egne, ofte miljøbelastende, elproduktionsanlæg. Kritikken retter sig mod, at disse anlæg potentielt kan godkendes med mindre miljøtilladelser, uden offentlig høring, og at de samlede sundheds- og miljøeffekter sjældent vurderes. Dette rejser bekymring for langsigtede konsekvenser for både luftkvalitet og folkesundhed.

Til trods for at elnettet udgør den aktuelle flaskehals, er det essentielt at overveje den samlede energiproduktion. Spørgsmålet er, om Danmark reelt kan producere tilstrækkelig grøn energi til at imødekomme den stigende efterspørgsel fra nye forbrugere, herunder datacentre. I USA har flere datacentre måttet ty til deres egne gas- og dieselanlæg på grund af det enorme strømforbrug, hvilket har resulteret i lugtgener, potentielle helbredseffekter og lavfrekvent støj, der generer lokalsamfundene. Massive klager fra borgerne har medført, at flere stater nu arbejder på at indføre regulering. Det er en delikat balancegang at prioritere datacentre frem for eksempelvis grøn omstilling og andre virksomheders tilslutningsbehov. En potentiel løsning ligger i, at alle aktører, der kæmper om kapacitet, selv bidrager med energiproduktion, for eksempel ved at etablere vindmølleparker eller solcelleanlæg. Dette kunne potentielt frigøre kapacitet på nettet og samtidig mindske risikoen for markante prisstigninger for forbrugerne.





