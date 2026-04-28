Datacentre bør bagerst i køen til elnettet: Politiker advarer om historisk pres

Folketingspolitiker Anna Bjerre (Alternativet) mener, at datacentre skal have laveste prioritet i adgangen til elnettet, da nettet er under et historisk pres. Flere politikere bakker op om kravet om en skarp prioritering fra den kommende regering.

Anna Bjerre , folketingspolitiker fra Alternativet , rejser en vigtig problemstilling omkring prioriteringen af elnettets kapacitet. Hun argumenterer for, at datacentre bør placeres bagerst i køen, når det gælder adgang til el, i en tid hvor elnettet er under et enormt pres.

Denne holdning deles af flere andre folketingspolitikere, som opfordrer den kommende regering til at foretage en klar og skarp prioritering af elfordelingen. Kernen i kritikken er, at tech-giganters stigende energibehov, primært drevet af udviklingen og driften af kunstig intelligens (AI), ikke bør gå forud for andre vigtige samfundsmæssige behov og den generelle forsyningssikkerhed. Det er en bekymring, der vokser i takt med, at datacentrenes energiforbrug stiger eksponentielt, og risikoen for overbelastning af elnettet dermed øges.

Presset på elnettet er ikke et nyt fænomen, men det er blevet forstærket af flere faktorer. Udover den voksende efterspørgsel fra datacentre, ser vi også en stigende elektrificering af samfundet generelt, med flere elbiler, varmepumper og andre elektriske apparater, der belaster nettet. Samtidig er udbygningen af vedvarende energi, som er afgørende for at nå klimamålene, også afhængig af et robust og fleksibelt elnet. Udfordringen ligger i at balancere disse forskellige behov og sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til alle.

At placere datacentre bagerst i køen er ikke nødvendigvis en permanent løsning, men snarere et signal om, at der er behov for en grundlæggende revurdering af, hvordan vi prioriterer energiforbruget i Danmark. Det handler om at sikre, at den begrænsede ressource, som elektricitet er, fordeles på en måde, der er bæredygtig og retfærdig for alle. Flere partier har allerede taget problemstillingen op i de igangværende regeringsforhandlinger, hvilket indikerer en bred politisk erkendelse af behovet for handling.

Det er afgørende, at den kommende regering formår at finde en løsning, der både imødekommer tech-industriens behov og sikrer en stabil og pålidelig elforsyning til resten af samfundet. Debatten om datacentrenes energiforbrug rejser også spørgsmål om den langsigtede bæredygtighed af AI-udviklingen. Selvom AI har et enormt potentiale for at løse mange af samfundets udfordringer, er det vigtigt at være opmærksom på de miljømæssige konsekvenser af den stigende energiforbrug.

Det er ikke nok blot at fokusere på at udvikle mere energieffektive datacentre; der er også behov for at undersøge alternative teknologier og metoder, der kan reducere energiforbruget forbundet med AI. Dette kan omfatte udvikling af nye algoritmer, der kræver mindre beregningskraft, eller brugen af mere bæredygtige energikilder til at drive datacentrene.

Desuden er der behov for en mere transparent og ansvarlig tilgang til energiforbruget i tech-industrien, hvor virksomhederne er villige til at dele data og samarbejde om at finde løsninger. Anna Bjerres udmelding er derfor ikke blot en kritik af den nuværende situation, men også en opfordring til en mere holistisk og bæredygtig tilgang til AI-udviklingen. Det er en diskussion, der er afgørende for at sikre, at teknologien bidrager positivt til samfundet uden at kompromittere vores miljømæssige mål





