Datacenter på god jord: Bregentved Gods sælger landbrugsjord til tech-gigant

Bregentved Gods på Sydsjælland planlægger at sælge en del af sin landbrugsjord til et datacenter. Godsbestyrelsesformand Jens Blomgren-Hansen forklarer, at afkastet fra landbrug er beskedent, mens salg til datacenter giver langt højere indtjening. Planerne møder lokal modstand, men godset mener, at området er ideelt på grund af infrastruktur og adgang til grøn strøm.

På Sydsjælland strækker det forårsgrønne korn sig mod himlen, mens sprøjtesporenes lige linjer vidner om GPS-styret præcision. Men under overfladen er jorden markant mere værd, hvis den i stedet for landbrug kan bære bygninger med servere og datakapacitet til AI, online-lagring af mails, billeder og video og alt muligt andet, der fylder mere og mere i et moderne digitalt samfund.

Bregentved Gods, et af Danmarks største godser, planlægger at sælge en del af sin landbrugsjord til et datacenter. Området, der er udset, ligger uden for bygrænsen og i et bevaringsværdigt landskab, så der kræves ministeriel dispensation samt godkendelse fra to styrelser og byrådet i Faxe Kommune. Datacentre vælter op som etagehøje mastodont-bygninger over hele landet og lægger beslag på større og større arealer og mere energi.

Visualiseringer fra operatøren atNorth, der står bag projektet, viser et enormt anlæg, der vil være et af de største i Danmark. Godset lægger allerede jord til vindmøller og solcelleparker, og grøn energi har givet god mening ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, fortæller bestyrelsesformand Jens Blomgren-Hansen. Han understreger, at selvom der er stordriftsfordele og nye metoder i landbruget, er afkastet relativt beskedent. Til et datacenter kan jorden sælges til en pris, der er højere end ved salg til landbrug.

Handlen vil være så stor, at fortjenesten er pæn, selv efter at godset har opkøbt nærliggende huse til 15 procent over markedsprisen og kompenseret naboer, der vælger at blive boende





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Datacenter Landbrugsjord Bregentved AI Grøn Energi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kong Frederik har besøgt dronning Margrethe på Rigshospitalet | NyhederKong Frederik har her til eftermiddag besøgt sin mor, dronning Margrethe, på Rigshospitalet i København.

Read more »

Toppolitiker ramt af medicinbivirkninger under interviewDen konservative folketingspolitiker Mercado fortæller på Facebook, at medicin mod smerter får hende til at 'sejle rundt' med kvalme og svimmelhed, og hun var utilfreds med sit interview på DR.

Read more »

På spidsen af kongehusets kriseKongehuseksperten mener at prinsesse Ingrid Alexandra skal droppe sine studier i Australien og vende hjem til sine kongelige forpligtelser i Norge på grund af det store pres på det norske kongehus.

Read more »

Store strømslugere kan vente op til ti år på at komme på elnettetEnerginet advarer om, at datacentre og andre store strømslugere kan stå over for lang ventetid på nettilslutning i Danmark. Brancheforeningen Datacenter Industrien kalder situationen for uholdbar og frygter udvandring af virksomheder.

Read more »

Højsæson er i gang: Advarsel! – Tyvene har skiftet taktikTyvene har hang til helt specifikke cykler, når de går på togt.

Read more »

Den vigtigste motion for hjertet: Et simpelt trick kan køle soveværelset ned på få minutterVarme sommernætter kan forvandle soveværelset til en sauna, men eksperter peger på et simpelt trick, der kan køle soveværelset ned på få minutter.

Read more »