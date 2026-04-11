Danskerne strømmer til storbyerne: Sol og oplevelser lokker

Efterspørgslen på storbyferier stiger markant, og danskerne søger mod europæiske byer for korte ture fyldt med kultur, mad og liv. Spanien og Portugal er populære valg, mens klassikere som Rom og London fortsat er attraktive.

Det ser ud til, at danskerne har higet efter sol og varme himmelstrøg. Storbyrejser er i høj kurs, og danskerne søger i stigende grad mod europæiske byer med kort rejsetid og et væld af oplevelser. Storbyferie n er for mange blevet et oplagt valg, når der er behov for et hurtigt afbræk fra hverdagens trummerum. – Vi oplever, at danskerne i stigende grad foretager korte ture til byer, der kombinerer kultur, gastronomiske oplevelser og liv.

Det er en enkel måde at fylde oplevelseskontoen på, samtidig med at rejsen kan tilpasses både tid og budget, udtaler Glenn Bisgaard, salgsdirektør i Apollo Rejser. \Spanien cementerer sin position som en af danskernes absolutte feriefavoritter – også når det gælder storbyrejser. Malaga og Alicante lokker med behagelige temperaturer, strandliv og en afslappet atmosfære, mens Barcelonas unikke kombination af kultur, natteliv, fodbold, shopping og arkitektur appellerer til dem, der ønsker lidt af det hele. Palma udmærker sig som en destination, der fungerer lige godt til både korte storbyture og længere sommerferier, takket være sit kompakte centrum, gode shoppingmuligheder og nærheden til både strande og naturoplevelser. – Spanien har en særlig plads i danskernes hjerter, og det er ikke svært at forstå hvorfor. Tapas, kultur, historie og natur – tilsat et solrigt klima, der gør det nemt at forlænge sommeren, siger Bisgaard. Også klassiske storbyer som Rom og London er fortsat populære valgmuligheder.\Portugal er i øjeblikket i markant fremgang, drevet af et attraktivt prisniveau, stærke mad- og vinoplevelser og en rig kulturarv. Samtidig betragtes landet af mange som et mere uudforsket alternativ til Spanien og Italien. Helt naturligt er det Lissabon, der tiltrækker flest besøgende, men det er Porto, der oplever den største vækst i efterspørgslen sammenlignet med sidste år. – Portugal har længe stået lidt i skyggen af Spanien, men nu ser vi, at flere og flere får øjnene op for alt det, landet har at byde på. At Porto vokser så hurtigt og udfordrer de traditionelle favoritter, viser, at danskerne i stigende grad er på udkig efter nye storbyoplevelser, siger Bisgaard. \Udviklingen af storbyrejser afspejler en bredere tendens til at prioritere oplevelser og bekvemmelighed. Danskerne ønsker i stigende grad at maksimere deres ferietid og få mest muligt ud af deres rejser, hvilket afspejles i valget af destinationer med korte rejsetider og et væld af aktiviteter. Efterspørgslen efter storbyferier er et tydeligt signal om, at danskerne sætter pris på muligheden for hurtigt at komme væk fra hverdagen og opleve noget nyt og spændende. Dette gælder ikke blot for de traditionelle favoritter som Spanien og Italien, men også for mere oversete perler som Portugal, der byder på unikke kulturoplevelser og et mere afslappet tempo. Trenden med at vælge storbyferier understreger også vigtigheden af at kunne tilpasse rejsen til individuelle ønsker og budgetter. Med et bredt udvalg af destinationer, der tilbyder noget for enhver smag, er der rig mulighed for at finde den perfekte storbyferie, der passer til netop ens behov og præferencer. Uanset om man er til sol og strand, kultur og historie eller liv og aktivitet, er der en storbydestination, der venter på at blive udforsket





