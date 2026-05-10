Danskerne strømmer til nyt ferieparadis: Her koster en øl en flad femmer

For det, der for mange er affald, kan vise sig at være en overraskende effektiv hjælper i kampen mod tilstoppede rør og dårlige lugte i toilettet. Det lyder umiddelbart besynderligt, men kaffegrums har vist sig at have egenskaber, der kan gøre underværker i hjemmet, især i badeværelset. Samtidig hjælper grumset med at opløse små aflejringer og forebygger dermed, at snavs og organisk materiale sætter sig fast og fører til dyre blokeringer. Derudover har kaffegrums en særlig evne til at neutralisere lugte helt uden brug af kemikalier. Det naturlige affaldsprodukt absorberer fugt og ubehagelig luft og efterlader badeværelset mere friskt. "Det er en simpel løsning, som du allerede har derhjemme," lyder det i rådet til dem, der vil forsøge sig. Brugen er lige til: To skefulde kaffegrums hældes i toiletkummen, hvorefter der skylles ud. Gentages det regelmæssigt, vil rørene forblive renere, og risikoen for propper reduceres markant. Dog bør man undgå at hælde for store mængder i ad gangen, og kaffe fra kapsler med tilsætningsstoffer skal holdes udenfor. Selv om metoden ikke erstatter almindelig rengøring, er den et grønt og smart supplement, der både sparer penge og skåner miljøet. Så næste gang filteret tømmes, kunne det være værd at tænke i nye baner, for kaffegrums er langt fra lig med skrald.

