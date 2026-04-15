Danskerne står over for stigende fødevarepriser på grund af Mellemøstkonflikt

En konflikt i Mellemøsten har ført til stigende energipriser, hvilket forventes at resultere i dyrere dagligvarer for danske forbrugere. Eksperter vurderer, at prisstigninger på 5-10 procent kan forventes inden for de næste tre til seks måneder, afhængigt af udviklingen i Hormuzstrædet. Mens nogle forbrugere kan klare stigningerne takket være et generelt godt økonomisk udgangspunkt, vil de mest udsatte grupper mærke presset hårdest. Forbrugerøkonomer opfordrer til budgetgennemgang og opbygning af en økonomisk buffer.

Danskerne må indstille sig på, at indkøbskurven snart bliver dyrere. Kreditforsikringsselskabet Atradius, der har et dybdegående kendskab til fødevarebranchen via deres forsikringsordninger for over 70 procent af de danske fødevarevirksomheder, forudser en generel stigning i dagligvarepriserne. Fødevareekspert John Vinther bekræfter dette synspunkt over for TV 2 og understreger, at prisstigningerne er uundgåelige, uanset om der findes en kortsigtet eller mellemlang løsning på de underliggende problemer. Finans har tidligere sat fokus på denne udvikling.

Hovedårsagen til den forventede prisstigning skal findes i Mellemøsten, hvor en eskalerende krig i Iran har resulteret i en lukning af det strategisk vigtige Hormuzstræde. Denne geopolitiske begivenhed har haft en direkte og markant effekt på globale energipriser, som er sendt i vejret. Energi er en fundamental og integreret del af enhver fødevareproduktionsproces. Uden energi kan fødevarer hverken produceres, transporteres eller emballeres effektivt. John Vinther forklarer, at energiprisernes stigning hurtigt manifesterer sig i fødevarepriserne. Dette skyldes en række faktorer, herunder øgede transportomkostninger forbundet med dyrere brændstof som diesel og benzin, stigende priser på emballagematerialer, der ofte er energikrævende at producere, og ikke mindst det direkte energiforbrug i selve produktionen på gårde og i fabrikker. Hele forsyningskæden fra producent til forbruger mærker således konsekvenserne af dyrere energi.

Omfanget af de fremtidige prisstigninger er tæt knyttet til udviklingen ved Hormuzstrædet. Hvis strædet genåbnes inden for de kommende uger, forventer Atradius en moderat prisstigning på omkring 5 procent i løbet af inneværende år. Bliver strædet derimod fortsat blokeret resten af året, kan forbrugerne potentielt se fødevarepriserne stige helt op til 10 procent. Denne vurdering er baseret på erfaringer fra den seneste energikrise i 2022, hvor en eksplosiv stigning i oliepriserne førte til en detailprisstigning på fødevarer på cirka 7,5 procent. Det er netop disse erfaringer, der ligger til grund for Atradius' nuværende prognoser.

Forbrugerne skal dog være opmærksomme på, at prisstigningerne ikke vil slå igennem øjeblikkeligt. Fødevareekspert John Vinther påpeger, at der typisk går en forsinkelse på tre til seks måneder fra det tidspunkt, hvor energipriserne begynder at stige, til disse ændringer mærkes fuldt ud i supermarkederne. Denne forsinkelse skyldes fødevareproducenternes eksisterende kontrakter, lagerbeholdninger og andre aftaler, der fungerer som en naturlig buffer og udjævner de umiddelbare udsving. Når prisstigningerne endelig indtræffer, forventes de at være bredt funderede. Alle varegrupper inden for dagligvarer vil sandsynligvis blive påvirket, da energiforbruget er en integreret del af produktionen på tværs af hele fødevarespektret.

Trods de potentielt dystre udsigter for husholdningsbudgetterne, maner forbrugerøkonom i Nordea, Ida Marie Moesby, til ro. Hun fremhæver, at danskernes generelle økonomiske situation ser rimelig ud, på trods af en udbredt bekymring, der eksisterede allerede før den seneste konflikt i Mellemøsten. Faktorer som stigende lønninger, en høj beskæftigelsesrate og en generelt lav inflation har givet mange danskere en vis økonomisk fleksibilitet til at absorbere en periode med stigende fødevarepriser. Dog anerkender hun, at ikke alle grupper er lige godt stillet. De mest udsatte danskere, som allerede mærker presset fra stigende benzinpriser, vil opleve de højere fødevarepriser som en yderligere belastning. Selv for de bedre stillede forbrugere vil stigningerne dog være mærkbare, især da fødevarepriserne allerede er på et højt niveau.

De seneste års prisudsving har ifølge Ida Marie Moesby allerede forandret danskernes forbrugsvaner markant. Forbrugerne er generelt blevet mere prisbevidste og dygtigere til at opsøge tilbud og alternative, billigere produkter. Hendes råd til danskerne er at benytte denne situation som en anledning til at gennemgå deres personlige økonomi. En grundig budgetgennemgang og opbygning af en økonomisk buffer, hvor man formår at sætte penge til side, vil styrke den enkelte forbrugers position og modstandsdygtighed, hvis priserne fortsætter med at stige. Hun afslutter med at understrege, at hvis konflikten i Mellemøsten fortsætter, er det ikke et spørgsmål om *om* priserne vil stige, men derimod *hvornår* – og at danske forbrugere vil mærke konsekvenserne.





