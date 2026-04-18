Danskerne kan snart betale offline: Ny beredskabsordning sikrer betalinger ved netnedbrud

En ny national beredskabsordning sikrer, at danskere kan fortsætte med at betale i supermarkeder og potentielt apoteker, selv når internettet svigter. Ordningen tillader offline kort- og mobilbetaling i op til syv dage og er et resultat af et omfattende samarbejde mellem myndigheder, finanssektor og detailhandel.

En ny og væsentlig beredskabsordning er på trapperne i Danmark, som vil sikre, at langt de fleste danskere fortsat kan gennemføre betalinger i supermarkeder, selv hvis internetforbindelsen bryder sammen. Initiativet, der er udviklet i et tæt samarbejde mellem centrale aktører i samfundet, giver mulighed for at betale med både fysiske betalingskort og via mobile betalingsløsninger som Apple Pay og Google Pay, selv uden adgang til et fungerende netværk.

Dette nye beredskab vil kunne fungere i op til syv dage i tilfælde af et længerevarende internetnedbrud, hvilket potentielt kan undgå alvorlige afbrydelser i dagligvarehandlen og dermed sikre adgang til nødvendige varer for befolkningen. Ulrik Nødgaard, direktør i Nationalbanken og formand for Betalingsrådet, som står bag initiativet, udtaler, at denne løsning repræsenterer et markant skridt fremad for betalingsinfrastrukturen i Danmark. Ordningen omfatter de mest udbredte betalingsmidler, herunder Dankort samt internationale kort som Visa og Mastercard. Betalingsmulighederne strækker sig over både traditionelle plastikkort og de stadig mere populære digitale wallets, der er integreret i smartphones. Udviklingen af dette kritiske beredskab er et resultat af et omfattende og koordineret arbejde, der tog sin begyndelse i slutningen af 2023. Processen har krævet betydelige tekniske justeringer og en tæt afstemning mellem alle involverede parter, lige fra offentlige myndigheder til finansielle institutioner og detailhandlen. Målet er klart: at give danske butikker værktøjerne til midlertidigt at kunne håndtere betalinger uden online forbindelse, hvilket er afgørende for at opretholde handel og service, selv under de mest udfordrende omstændigheder, hvor den digitale infrastruktur svigter. Det ambitiøse initiativ begrænser sig ikke kun til dagligvarebutikker. Der arbejdes desuden på at integrere apoteker i systemet senere på året. Denne udvidelse vil betyde, at endnu flere samfundskritiske funktioner kan forblive operationelle, selv i situationer hvor digitale systemer oplever større udfald. Betalingsrådet, som er drivkraften bag dette beredskab, samler en bred vifte af organisationer fra både den offentlige og den private sektor. Repræsentanter fra finansielle virksomheder, forskellige myndighedsorganer samt erhvervsorganisationer har bidraget til at forme og implementere løsningen. Den koordinerede indsats understreger vigtigheden af robusthed i landets betalingsinfrastruktur og sikrer, at samfundet er bedre rustet til at håndtere uforudsete teknologiske udfordringer. Denne foranstaltning er et vidnesbyrd om et proaktivt forsøg på at beskytte danske forbrugere og erhvervslivet mod potentielle konsekvenser af digitale nedbrud, hvilket styrker tilliden til landets økonomiske systemer. Fremtidige tiltag kan potentielt omfatte yderligere sektorer for at skabe en endnu mere omfattende og modstandsdygtig betalingsinfrastruktur





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Genetisk fortid afslører: Danskere er skabt af indvandringTopforsker Eske Willerslev forklarer, hvordan fossilt DNA viser, at danskerne er resultatet af adskillige indvandringsbølger, og at dette er en historisk styrke for national identitet og udvikling.

Read more »

Dårligt nyt for din pengepung: Ekspert advarer om nye prisstigningerEn udvikling er i gang, som kan ramme danskerne hårdt.

Read more »

Ny europæisk app skal sikre troværdig information på tværs af enhederEn ny europæisk app, der sigter mod at fungere på alle enheder, lanceres med gratis prøveadgang for at fremme troværdig og relevant indhold. Appen lover platformsuafhængighed og open source-principper, mens der fortsat vil være 'sikkert for alle' indhold tilgængeligt for ikke-verificerede brugere. Verifikation vil blive obligatorisk for europæiske IP-adresser på mange tjenester, herunder sociale medier, og IDA-medlemmer får gratis adgang til PLUS-indhold.

Read more »

Danskerne får ny samfundssatire med ’Kommissionen’’Kommissionen’ er DR’s nye, samfundssatiriske univers, hvor et hold af satirikere og komikere med Simon Talbot i spidsen spidder aktuelle emner. Premiere er lørdag den 18. april, og universet kan følges på tværs af DR’s platforme ugen igennem.

Read more »

Dronning Mary takker danskerne for kondolencer efter sin fars dødDronningen mistede sin far i sidste uge. Danskerne har sendt hilsner til hende.

Read more »

Industriens Pension lancerer landets første sundhedsordning for pensionisterIndustriens Pension revolutionerer pensionsmarkedet ved at tilbyde en kollektiv sundhedsordning til sine pensionister fra 1. juni 2026. Ordningen, udviklet i samarbejde med Dansk Sundhedssikring, sikrer op mod 40.000 pensionister adgang til bred sundhedsfaglig hjælp, inklusive behandling af fysiske og mentale helbredsproblemer, samt dækning af aldersrelaterede sygdomme.

Read more »