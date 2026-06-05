Danskerne kan dufte VM-slutrunde i Brasilien

Danskerne kan efterhånden dufte næste sommers VM-slutrunde i Brasilien, efter at de har vundet over Sverige med 2-1 på hjemmebanen i Odense.

Danskerne kan efterhånden dufte næste sommers VM-slutrunde i Brasilien . Fredag tog danskerne et stort skridt mod førstepladsen i kvalifikationspuljen, da Sverige blev besejret med 2-1 på hjemmebanen i Odense.

Danmark behøver derfor kun et enkelt point i kvalifikationens sidste kamp mod Serbien for at være VM-klar. Efter 25 minutter forkælede det danske hold de rekordmange tilskuere i Odense med et decideret drømmemål. Olivia Holdt spillede Amalie Vangsgaard fri til et indlæg, inden Cecilie Fløe dukkede op tæt under mål og bragede Danmark i front. Danmark kunne gå til pause foran med 1-0, men efter sidebyttet kom der andre kødboller på den svenske suppe.

Efter et massivt pres udlignede Johanna Kaneryd for gæsterne. Det fik Jakob Michelsen til at reagere fra sidelinjen, hvor den danske landstræner satte Pernille Harder på banen. Den danske stjerne havde døjet med en mindre skade op til kampen, men skulle blot bruge fem minutter på banen, inden hun igen fik jublen til at bryde løs i Odense.

I slutfasen trykkede svenskerne på for en udligning, men en stærk defensiv og flotte redninger fra Freja Thisgaard i målet holdt Sverige fra fadet. Dermed fører Danmark fortsat kvalifikationspuljen med henholdsvis tre og fire point ned til Italien og Sverige. Mandag venter Serbien på udebane, og ét point vil altså være nok til at sende Danmark til VM





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