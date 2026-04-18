Danskerne i fare: Tusindvis udsat for bedrageriske opkald fra falske betalingstjenester

Flere tusinde danskere oplever i øjeblikket telefonopkald, der maskerer sig som henvendelser fra velkendte betalingstjenester som MobilePay og PayPal. Bag opkaldene står svindlere, der lokker modtagerne til at videregive følsomme oplysninger eller klikke på skadelige links, med potentielt store økonomiske tab til følge. Mindst 5000 danskere har allerede fulgt instruktionerne, og omfanget af tabet er endnu ukendt. Denne form for bedrageri udnytter kendte brands til at opbygge troværdighed og foregå hurtigt, før det kan stoppes.

Et stadigt voksende antal danskere er blevet måltavle for en ny og snedig form for bedrageri, hvor de modtager telefonopkald, der ved første øjekast synes at stamme fra pålidelige og velkendte betalingstjenester. Navne som MobilePay og PayPal bliver uretmæssigt brugt af svindlere, der forsøger at manipulere modtagerne til at falde for deres kriminelle hensigter. Disse opkald er ikke tilfældige; de er omhyggeligt konstruerede til at virke legitime og skabe en følelse af hastværk hos ofret. Målet er at presse folk til at foretage handlinger, der kompromitterer deres økonomiske sikkerhed, hvad enten det indebærer at klikke på et ondsindet link, der distribueres under samtalen, eller at afgive personlige og finansielle oplysninger, som svindlerne efterfølgende kan misbruge.

De seneste oplysninger, der er kommet frem i lyset, tegner et bekymrende billede af omfanget. Det estimeres, at mindst 5000 danskere allerede i løbet af 2026 har ladet sig overbevise af disse bedrageriske opkald og har fulgt instruktionerne, som de fik fremlagt. Det præcise økonomiske tab, som disse personer har lidt som følge af svindlen, er endnu ikke blevet opgjort, og det er fortsat usikkert, hvor mange der reelt har mistet penge. Denne type svindel udgør en del af et større og mere bekymrende mønster, hvor kriminelle grupper bevidst udnytter troværdigheden af etablerede og velkendte brands for at opnå deres mål. Ved at kombinere kendte navne med direkte, personlig kontakt via telefon, lykkes det dem at skabe en facade, der gør det betydeligt sværere for den almindelige borger at gennemskue bedrageriet og undgå at blive et offer.

Myndighederne og eksperter inden for cybersikkerhed har gentagne gange advaret om denne type af svindel. De fremhæver ofte, at denne form for bedrag er kendt for at udvikle sig med forbløffende hastighed og har potentiale til at ramme en bred vifte af befolkningen, før der kan iværksættes effektive modforanstaltninger. Det understreger vigtigheden af at forblive årvågen og kritisk over for uventede telefonopkald, især dem der presser på for øjeblikkelig handling eller anmoder om personlige oplysninger. En sund skepsis og en bekræftelse af opkaldets legitimitet via officielle kanaler, såsom at ringe tilbage til virksomheden på et kendt nummer, er afgørende skridt i retning af at beskytte sig selv mod disse digitale trusler.

Fælles for disse bedrag er den manipulation af tillid, som svindlerne udøver, idet de udnytter vores daglige afhængighed af digitale tjenester og vores naturlige tendens til at stole på velkendte navne, hvilket gør ofrene mere sårbare over for de falske påstande og opfordringer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Er du også faldet over rockbandet Geese i dit feed? Så er det måske ikke tilfældigtTusindvis af sider på TikTok bruges til at styre fortællingen om populære bands, fortæller markedsføringsfirma.

Read more »

Danskerne får ny samfundssatire med ’Kommissionen’’Kommissionen’ er DR’s nye, samfundssatiriske univers, hvor et hold af satirikere og komikere med Simon Talbot i spidsen spidder aktuelle emner. Premiere er lørdag den 18. april, og universet kan følges på tværs af DR’s platforme ugen igennem.

Read more »

Dronning Mary takker danskerne for kondolencer efter sin fars dødDronningen mistede sin far i sidste uge. Danskerne har sendt hilsner til hende.

Read more »

Populært flyselskab aflyser hundredvis af afgange: Det vil påvirke tusindvis af rejsendeEn ny beslutning kan få betydning for din næste flyrejse.

Read more »

Motorregistret-læk: Tusindvis med adressebeskyttelse potentielt kompromitteretEn alvorlig fejl i Motorregistret har potentielt kompromitteret adresseoplysninger på op mod 73.000 danskere, herunder personer med navne- og adressebeskyttelse. Fejlen har tilladt private virksomheder at tilgå beskyttede data over en femårig periode, mens myndighedernes manglende logføring rejser bekymring.

Read more »

Danskerne kan snart betale offline: Ny beredskabsordning sikrer betalinger ved netnedbrudEn ny national beredskabsordning sikrer, at danskere kan fortsætte med at betale i supermarkeder og potentielt apoteker, selv når internettet svigter. Ordningen tillader offline kort- og mobilbetaling i op til syv dage og er et resultat af et omfattende samarbejde mellem myndigheder, finanssektor og detailhandel.

Read more »