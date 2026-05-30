Cykelkommentator Frederik Gernigon mener, at danskerne ikke forstår, hvor god Jonas Vingegaard er. Han mener, at Vingegaard er en af de bedste ryttere i verden og har en stor chance for at vinde Tour de France i fremtiden.

Danskerne forstår ikke, hvor god Jonas Vingegaard er, mener cykelkommentator Frederik Gernigon . Jonas Vingegaard blev lørdag historisk, da han blev den første dansker til at vinde fem etaper i én og samme Grand Tour .

Danskeren, der søndag bliver kronet som samlet vinder af løbet, var decideret overlegen i hele løbet. Det så jo så nemt ud, siger Gernigon. Jeg bliver nødt til at sige, at Danmark ikke forstår, at vi lever i en guldalder, tilføjer han. Ja, Pogacar er ikke med.

Og ja, Vingegaard kører mod cykelsportens sub-top. Men jeg er ikke sikker på, at vi nogensinde ser det her igen. Man bliver nødt at til at sammenligne Jonas Vingegaard med dem, han kører imod. Vi bliver forvænt, fordi det er for nemt.

Det er barnemad. Der er ingen konkurrence. Og i sig selv er det historisk. Drop snakken om svag konkurrence, mener han.

Og så har han godt nyt til de danskere, der drømmer om, at Vingegaard igen for alvor kan udfordre Tadej Pogacar i kampen om Tour de France. Frederik Gernigon mener, at Jonas Vingegaard er en af de bedste ryttere i verden, og at han har en stor chance for at vinde Tour de France i fremtiden.

