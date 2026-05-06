Danskerne er trætte af tilbudsjagten og ønsker faste lave priser

En ny undersøgelse fra Norstat på vegne af Lidl viser, at 66 procent af danskerne foretrækker faste lave priser frem for at jage tilbud. Især børnefamilier er trætte af at skulle lede efter de bedste tilbud i flere butikker for at holde budgettet. Undersøgelsen peger på en klar tendens til, at danskere ønsker mere stabilitet og forudsigelighed i deres indkøb.

Selvom danskere traditionelt er kendt for at elske en god handel, viser nye tal, at mange i dag drømmer om mere simple og overskuelige handleture.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Norstat har udført på vegne af supermarkedskæden Lidl. Undersøgelsen, der er baseret på svar fra mere end 2.000 danskere, afslører, at en betydelig del af befolkningen er trætte af den evige jagt på tilbud. Mette Schacht Færch, kundedirektør i Lidl Danmark, udtaler i en pressemeddelelse, at undersøgelsen bekræfter noget meget grundlæggende: Danskerne er trætte af tilbudsjagten. Hun understreger, at det især er børnefamilierne, der ikke længere orker at jage billige priser.

Undersøgelsen viser, at 66 procent af danskerne ønsker en dagligvarekæde med faste lave priser, så de kan købe ind til lave priser hver gang. Yderligere 45 procent er trætte af at skulle lede efter tilbud i flere butikker for at kunne holde budgettet. Blandt børnefamilier svarer næsten 80 procent, at faste lave priser på hverdagsvarer kan have betydning for, hvor de vælger at handle.

Dagligvareekspert Bruno Christensen har for nylig udtalt, at den del af Lidls strategi i deres priskrig er farlig. Han mener, at det kan føre til en nedadgående spiral, hvor kvaliteten lider. Netto, der også deltog i at starte priskrigen, har meldt ud, at de stadig vil have skarpe tilbud. De sænker officielt prisen på omkring 40 hverdagsvarer i starten af maj, men vil stadig have samme kampagnetryk.

B.T. har talt med Pia Abrahamsen, som i stor stil har jagtet billig smør, men nu overvejer at skrue ned for tilbudsjagten. Hun er ikke den eneste, der er begyndt at tænke anderledes. Mange danskere er begyndt at prioritere tid og overskuelighed frem for at jage de billigste tilbud. Det viser, at der er en klar tendens til, at danskere ønsker mere stabilitet og forudsigelighed i deres indkøb





