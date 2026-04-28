En ny undersøgelse viser, at kun 37 procent af danskerne har brugt kondom det seneste år, hvilket er det laveste niveau i Norden. Sex & Samfund opfordrer til mere fokus på kondombrug for at forebygge sexsygdomme og uønskede graviditeter.

Danskerne er de dårligste til at bruge kondom i Norden. Det viser den årlige undersøgelse 'Kondomtjek' fra det svenske kondomfirma og seksualoplysningsorganisationen RFSU. Ifølge en pressemeddelelse fra Sex & Samfund bruger kun 37 procent af danskerne i alderen 16 til 65 år kondom det seneste år.

Det er det laveste niveau i flere år og det laveste blandt de nordiske lande. Det er ikke en sidsteplads, som Danmark bør være stolt af, siger Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund. - Kondomet er den eneste præventionsform, der både beskytter mod graviditet og sexsygdomme, så vores opgave er klar: Vi skal gøre det lige så naturligt - og sexet - at tage et kondom på som at tage tøjet af, siger hun.

Undersøgelsen er gennemført i august 2025 blandt 1040 personer, hvoraf hovedvægten er mellem 16 og 20 år. I de andre tre nordiske lande er brugen af kondomer steget. Svenskerne er dem, der oftest har brugt kondom inden for det seneste år. Her var andelen 42 procent.

Undersøgelsen viser også, at der er en klar forskel mellem kønnene. Mænd bruger generelt kondom oftere end kvinder. Det kan skyldes, at mænd oftere er den part, der tager initiativ til at bruge kondom. Derudover viser undersøgelsen, at unge i alderen 16-20 år bruger kondom oftere end ældre.

Det kan skyldes, at de unge er mere bevidste om risikoen for sexsygdomme og uønskede graviditeter. - Det er vigtigt, at vi fortsætter med at tale om kondombrug og gøre det til en naturlig del af seksuel sundhed, siger Majbrit Berlau. - Vi skal også huske på, at kondomer ikke kun er for de unge, men for alle, der har sex, uanset alder.

Det er vigtigt at huske, at kondomer ikke kun beskytter mod graviditet, men også mod en række sexsygdomme, herunder hiv, chlamydia og gonoré. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager ansvar for vores egen og vores partners seksuelle sundhed





