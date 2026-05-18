Danskeres fælles top100-liste: Hvordan fortolkes musik som fællesskab og fællesskab som fællesskab

De næste uger bliver der rig mulighed for at tale om vores fælles musikkultur og forskellige smag, når alle DR’s musikkanaler med temaet ’Top100’ inviterer danskerne til at sammensætte en fælles top100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Med musikken som udgangspunkt er ambitionen ikke at blive enige om top100, men at vi bliver klogere på hinanden, vores forskellige perspektiver, og det vi kommer fra.

Musik er ikke bare noget, vi sætter i ørene, på højtaleren eller skråler med på i bilen. Musik er også relationer, fællesskab er, historier og et samlingspunkt mellem generationer.

Og så er det ikke mindst et emne, hvor der er lige så mange holdninger, som der er genrer. De næste uger bliver der rig mulighed for at tale om vores fælles musikkultur og forskellige smag, når alle DR’s musikkanaler med temaet ’Top100’ inviterer danskerne til at sammensætte en fælles top100-liste over de bedste danske sange nogensinde.

Med musikken som udgangspunkt er ambitionen ikke at blive enige om top100, men at vi bliver klogere på hinanden, vores forskellige perspektiver, og det vi kommer fra. Musik og vores fælles danske sangskat er et samlingspunkt i en tid, hvor polarisering udfordrer fællesskabet. Musikken har den kvalitet, at den samler os på tværs af generationer, den vækker følelser og minder – den er både dybt personlig og samtidig grundlæggende fælles.

Derfor vil vi gerne engagere danskerne om at skabe en fælles top100, som vi helt sikkert ikke bliver helt enige om, men som forhåbentlig kan være med til at skabe et stærkt fælles referencepunkt og en bred samtale om, hvad det er musik og sangskrivning kan for os, og hvorfor det er vigtigt at holde fast i fælles musikalske oplevelser i en tid præget af algoritmer og generisk indhold. Fra den 25. maj og de følgende tre uger sætter DR fokus på vores fælles musikarv med temaet ’Top100’.

Med hjælp fra danskerne samler P2, P3, P4, P5, P6 og P8 i den første uge en bruttoliste af flere hundrede danske sange, mens man i den anden uge kan stemme på de sange, man mener skal være en del af den fælles top100. I den tredje uge spiller alle radiokanalerne sangene fra nummer 100 til nummer 21, mens temaet kulminerer fredag den 12. juni med en livesending ved DR Byen.

Her samsender P2, P3, P4, P5, P6 og P8 fra 12.00-16.00, og afslører de sidste 20 sange på top100. Alle er velkomne til at komme og lytte med, og flere danske kunstnere vil også optræde live





