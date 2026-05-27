Danskere undervurderer hinandens grønne vilje - ny rapport afslører stor misforståelse

En ny rapport fra Klimarådet viser, at danskerne systematisk undervurderer hinandens opbakning til vedvarende energi og klimatiltag. Misforståelsen kan føre til handlingslammelse og bremse den grønne omstilling. Eksperter opfordrer til at synliggøre det brede flertals støtte.

En ny rapport fra Klima rådet afslører, at danskerne systematisk undervurderer hinandens villighed til at bidrage til den grønne omstilling. Især når det kommer til vindmøller og solceller på land, tror vi kun, at en tredjedel af befolkningen ønsker mere vedvarende energi , mens det i virkeligheden er hele to tredjedele, der bakker op.

Denne misforståelse kan have alvorlige konsekvenser, da den kan føre til handlingslammelse og gøre det sværere at gennemføre nødvendige klimatiltag. Bente Halkier, næstforperson i Klimarådet og professor i sociologi ved Københavns Universitet, peger på flere årsager til denne skævvridning. For det første taler vi måske ikke så meget om klima, som vi tror, vi gør. Den offentlige debat har en tendens til at fokusere på de højtråbende mindretal, mens det store, tavse flertal, der faktisk støtter tiltagene, sjældent bliver hørt.

Dette skaber et forvrænget billede, hvor folk tror, at modstanden er større, end den i virkeligheden er. Hvis man tror, at andre ikke bakker op, kan man let tænke: 'Det betyder ikke noget, hvad jeg gør, hvis de andre ikke gør noget.

' Denne tankegang kan bremse den grønne omstilling. Rapporten viser, at opbakningen til klimapolitik i høj grad påvirkes af sociale normer og fællesskab. Bent Mariager, stifter af Grønne Nabofællesskaber, understreger betydningen af fællesskaber i omstillingen. Han oplevede selv, at han gjorde meget alene, men indså, at for at skabe reel forandring, skulle mange flere med.

Gennem nabofællesskaber har han set, at folk får fornyet energi og motivation, når de opdager, at de ikke er alene.

'Wauw, vi kan mærke, at vi ikke er alene omkring det her,' hører han ofte. Denne følelse af fællesskab er afgørende for at få flere til at deltage aktivt. Klimarådet opfordrer derfor en kommende regering til at gøre den brede opbakning synlig i den offentlige debat. Hvis politikerne kun hører fra modstanderne, kan de blive tilbageholdende med at foreslå nye tiltag af frygt for modreaktioner.

Men som Bente Halkier siger: 'Vores analyse viser, at der er et bredt flertal, så der er en klangbund af legitimitet for beslutningstagere til rent faktisk at tale specifikke klimatiltag op.

' Det er tid til at aflive myten om, at danskerne er splittede i klimaspørgsmålet, og i stedet bygge videre på den faktiske opbakning, der findes





