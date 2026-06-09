Danskere glemmer at tjekke lægehjælp på feriedestinationen

Over 60 procent af danskere glemmer at tjekke adgangen til lægehjælp og sygehus på deres feriedestination inden afrejse. Det kan være en stor fejl, hvis man befinder sig på en remote destination og behovet for lægehjælp opstår.

Bule i Trumps bukser stjæler alt opmærksomheden: Nu svirrer pinligt rygte. Når danskerne planlægger ferie, bliver der ofte brugt god tid på at finde hoteller, restauranter og oplevelser.

Men flere end hver anden dansker glemmer at undersøge, hvor de kan få hjælp, hvis sygdom eller uheld rammer på ferien. Når destinationer og hoteller browses til den kommende ferie, er det tilsyneladende ikke altid, danskerne husker at tjekke op på adgangen til lægehjælp og sygehus på feriedestinationen. Over 60 procent af danskerne svarer nemlig, at de aldrig undersøger adgangen til lægehjælp og sygehus på deres feriedestination inden afrejse.

Langt de fleste henvendelser, vi modtager fra danskere på ferie, handler om behov for akut lægehjælp i udlandet. Rejseforsikringen hjælper med at finde det nærmeste behandlingssted, men befinder man sig på vandreture i bjergområder, safari eller andre mere afsides destinationer, kan hjælpen være længere væk, end man måske forventer. Derfor er det en god ide at tjekke inden afrejse, hvor langt der er til nærmeste behandlingssted.

Skal du ud og rejse med svagelige eller ældre familiemedlemmer, som måske ovenikøbet har kendt sygdom, er der endnu mere grund til at tjekke op inden afrejse, fortæller Lene Ovesen. Er du selv svagelig eller rejser med familie, der har kendte helbredsproblemer, er det særligt en god ide at tjekke op på destinationen og adgangen til lægehjælp inden afrejse.

Selvom en ferie på en remote ø kan lyde tillokkende, kan det gøre, at der er længere til nærmeste lægehjælp, skulle behovet opstå. Med kendt sygdom er det samtidig også en god ide at huske den medicinske forhåndsvurdering, afslutter Lene





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