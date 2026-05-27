Danske triumfer, kunst, energi‑krise og personlige kampe i fokus

Nyheder om dansk cykelsejr i Tour de France, kunstnerisk comeback med Leif Dahlgård‑portræt, Tonni Adamsens skifte til Rapid Wien, Theo Vestergaards synsforsøg, energi‑netkapacitetskrise, festival‑svindel, skatteinddrivelse fra Airbnb, samt Vingegaards comeback efter alvorligt styrt.

Sejren i den afsluttende etape af Tour de France blev sikret, da den danske rytter fra et hold i Thy satte i gang et sent og afgørende angreb, som han formåede at holde alene over målstregen.

Det markerer første gang i hans karriere, at han vinder en etape i en Grand Tour, mens hans tidligere største triumf kom i den klassiske Amstel Gold Race. Efter en længere barselspause vendte den kendte kvindelige kunstner tilbage til penslen og skabte et portræt af den ikoniske tivolimand Leif Dahlgård.

Maleriet var en gave til hendes svoger, som er stor fan af den legendariske tv-serie Dahlgårds Tivoli, og den blev samtidig betragtet som en slags opvarmning efter en længere periode uden at male. Da Sissel Bertelsen delte billedet af sit værk i en Facebook‑gruppe for Dahlgårds Tivoli‑entusiaster, begyndte bestillinger fra fans at strømme ind, hvilket viste sig at blive en uventet succes for kunstneren.

Den 31‑årige danske angriber Tonni Adamsen har desuden skiftet klub fra Silkeborg IF til den østrigske storklub Rapid Wien. Kontrakten løber indtil 2028, og han vil blive trænet af den danske cheftræner Johannes Hoff Thorup, som allerede i den aktuelle sæson førte Rapid Wien til en femteplads i den østrigske topdivision. På den anden side af landet kæmper 10‑årige Theo Vestergaard Andersen fra Spjald stadig for at genvinde sit syn efter tre år med blindhed.

Sammen med sin mor har han gennemgået flere behandlinger, herunder trykkammerbehandling i Spanien, som har givet ham en bedre evne til at skelne lys og mørke, men synet er stadig ikke fuldt genoprettet. Trods de udfordringer fortæller hans mor, Malene, at Theo har det godt og fortsætter med at håbe på yderligere fremskridt. Samtidig står Danmarks elnet over for en enorm kapacitetskrise, fordi den stigende elektrificering af samfundet har overhalet de forventede rammer.

Energinet måtte i marts lægge nye tilslutningsansøgninger på hold i tre måneder for at skabe et overblik og udforme nye løsninger. Udbydere af store energiprojekter risikerer nu at vente op til ti år på tilladelse til nettilslutning. På den kulturelle front forbereder flere store festivaler i Midtjylland sig på at gå i gang, herunder Herning Rocker, Hede Rytmer i Silkeborg og Skive Festival.

Udsolgte billetter medfører desværre øget svindel, så myndighederne advarer om at købe kun gennem officielle kanaler og at anmelde eventuelle bedragerier til politiet. I sportsjournalistikken har TV‑2‑sportens cykelekspert Emil Axelgaard, der har en ph.d. i matematik, analyseret den danske rytter Valgrens løbsstrategi. Ifølge Axelgaard kan Valgren kombinere sine klatrerevner med stærke stigninger, selvom det er usikkert, om han kan matche de spanske top‑racere. Axelgaard har også delt sine indsigter i en nylig TV‑Midtvests‑interview med fokus på hans arbejde som cykeltaktik‑specialist.

På samme tid har Skattestyrelsen inddrevet 32,8 millioner kroner fra danske Airbnb‑værter, der ikke har betalt den påkrævede skat. Historier om personlige tab og helbred har også berørt læserne; efter sin fars død af uhelbredelig lungekræft har Natalie Moberg Larsen været i samtale om hans ønskede bisættelse, mens Jonas Vingegaard, iført den lyserøde førertrøje, udtrykker fornyet selvtillid efter sit alvorlige styrt i Baskerlandet i 2024.

Efter 16. etape i den nuværende Grand Tour hævder Vingegaard, at han er stærkere end nogensinde før, takket være en toårig genoptræning, der har bragt ham tilbage til sit oprindelige niveau og måske endnu højere





