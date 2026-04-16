Danske svømmere og internationale sportsnyheder: Rekorder, pauser og sanktioner

En oversigt over de seneste begivenheder inden for svømning, kunstskøjteløb, rytmisk gymnastik, ishockey og håndbold, med fokus på danske præstationer og internationale sanktioner.

Robert E. Falborg Pedersen fra Gladsaxe Svømmeklub leverede torsdag aften en sand festforestilling ved Danish Open på Bellahøj Svømmestadion. Med en utrolig tid på 22,34 sekunder i 50 meter fri (langbane) slog han ikke bare konkurrenterne, men også den gamle rekord sat af Jakob Andkjær i 2009, der stod på 22,36 sekunder. Blot to hundrededele af et sekund skilte Pedersen fra den hidtidige rekord, hvilket understreger den imponerende præstation.

Efter sit rekordløb udtrykte Falborg Pedersen stor glæde og forventning: 'Det spiller bare lige nu, og det er skyld i, at jeg svømmer så hurtigt. Nu glæder jeg mig ekstra meget til fredag, hvor et af mine primære løb er på programmet,' udtaler han i en pressemeddelelse fra SvømDanmark. Danish Open fortsætter frem til søndag og fungerer som den sidste chance for svømmere til at kvalificere sig til EM på langbane, der afholdes i august. Pedersens rekord er derfor ikke blot en personlig triumf, men også et stærkt signal om hans potentiale forud for de kommende mesterskaber. Verdenen inden for kunstskøjteløb har også budt på overraskelser. Den japanske kunstskøjteløber Yuma Kagiyama, som ellers sikrede sig en sølvmedalje ved et nyligt stævne, kun overgået af Kasakhstans Mikhail Shaidorov, og hvor den amerikanske favorit Ilia Malinin skuffede, har annonceret en pause fra sporten. Efter flere år præget af udfordringer, tager den 22-årige japaner nu et skridt tilbage for at reflektere. Kagiyama delte sine tanker på Instagram: 'Jeg vil bruge denne tid til at genopdage, hvad der gør kunstskøjteløb så specielt, tage nye udfordringer op og reflektere over mig selv, mens jeg ser fremad.' Han understreger dog, at pausen er midlertidig, og at han ser frem til at genfinde glæden ved sporten. I rytmisk gymnastik har en hændelse ved et World Cup-stævne i Sofia ført til en advarsel til den 15-årige atlet Ilterjakova. Hun stillede op som neutral atlet og modtog en advarsel, da hun undlod at vende sig mod flagene bag podiet under afspilning af den ukrainske nationalmelodi, hvilket er et krav. En ny overtrædelse af retningslinjerne vil medføre, at hun mister retten til at stille op som neutral atlet. Det Internationale Gymnastik Forbund (FIG) understreger vigtigheden af neutralitet: 'Neutrale atleter har det fulde ansvar for at undgå enhver handling, der kan opfattes som respektløs eller politisk motiveret.' Ishockeyverdenen er rystet af en sag, der involverer Patrick Fischer, som i ti år var landstræner for Schweiz og ledte landsholdet gennem dets mest succesfulde æra. Under hans ledelse vandt Schweiz VM-sølv tre gange, herunder i 2018, 2024 og 2025. Fischer er nu blevet fritstillet, efter at have indrømmet at have brugt et falsk vaccinecertifikat ved vinter-OL i Beijing i 2022. Han købte certifikatet for 400 schweizerfranc (cirka 3.200 kroner) via Telegram i bitcoin for at omgå coronakrav. Sagen, der blev opdaget af politiet, førte til en dom for dokumentfalsk og en bøde på omkring 315.000 kroner. Selvom sagen er juridisk afsluttet, har den skabt en alvorlig tillidskrise i det schweiziske ishockeyforbund (SIHF). SIHF-præsident Urs Kessler udtaler: 'Sagen er afsluttet juridisk, men den har udløst en offentlig værdi- og tillidsdiskussion, som forbundet tager meget seriøst. Tillid og integritet er central i vores sport og vores forbund.' I svømmesporten sker der også bevægelser. Helena Rosendahl Back, der tidligere har repræsenteret Aalborg Svømmeklub, skifter til sommer til Nationalt Træningscenter i København. Skiftet er motiveret af ønsket om at finde de sidste procenter, der kan føre til medaljer ved VM, EM og OL. Rosendahl Back, der blev nummer fire ved OL i 200 meter butterfly og vandt sølv ved VM i 2024, ser frem til et mere individuelt træningsmiljø og tættere sparring med eksperter. Landsholdschef Thomas Stub udtrykker optimisme omkring hendes potentiale: 'Så det handler om fokus på sig selv, men jeg er helt sikker på, at hun kan tage flere skridt, og jeg tror bestemt ikke, at vi har set det bedste til hende endnu.' Endelig har Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) idømt det makedonske dommerpar Slave Nikolov og Gjorgji Nachevski to års karantæne. Årsagen er manipulation af en træningsvideo forud for herrernes EM i januar. Dommerparret blev allerede i januar udelukket fra at dømme ved EM. Op til EM skal dommerne indsende videoer, der dokumenterer deres form. EHF Court of Handball, baseret på en analyse fra Sportradar, fandt at videoerne var manipulerede og har derfor udstedt sanktionerne, der udelukker dem fra dommergerningen i to år





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Svømning Dansk Rekord Kunstskøjteløb Ishockey Håndbold

United States Latest News, United States Headlines

