Danske solcelleprojekter strandet: Nye krav lammer godkendelser af invertere

Landmænd og virksomheder i Midtjylland må se langt efter solceller og grøn strømproduktion grundet nye danske krav til invertere, der har skåret listen over godkendte komponenter ned til et absolut minimum, hvilket skaber en kritisk teknisk flaskehals.

Nye, skærpede danske krav til godkendelse af invertere til solcelleanlæg har dramatisk reduceret antallet af godkendte modeller. Dette har skabt en uventet og kritisk flaskehals for en række solcelleprojekter, især rettet mod erhvervsmarkedet og landbrugssektoren. I Midtjylland, hvor der er stor interesse for at investere i solcelleanlæg og dermed producere egen grøn strøm, står adskillige projekter nu på venteliste, mens de venter på, at den tekniske godkendelsesproces kan fortsætte. Situationen udgør en markant barriere for den grønne omstilling og for virksomhedernes muligheder for at opnå energiselvforsyning og potentielt reducere deres driftsomkostninger.

De nye krav, som er implementeret med det formål at øge sikkerheden og pålideligheden af solcelleanlæg, har imidlertid haft en utilsigtet konsekvens. Producenter og importører af invertere har haft svært ved at navigere i det nye godkendelsessystem, hvilket har resulteret i, at kun et yderst begrænset antal invertere lever op til de nuværende danske standarder. Dette skaber en knaphed på komponenter, der er essentielle for installationen af solcelleanlæg, og som følge heraf kan projekter ikke færdiggøres eller påbegyndes. Problemet er særligt udtalt for større erhvervsprojekter, der ofte kræver specifikke og avancerede inverterløsninger, som nu enten ikke er godkendt eller slet ikke tilgængelige på det danske marked.

Konsekvenserne af denne tekniske stopklods er vidtrækkende. Udover at forsinke selve opsætningen af solcelleanlæg, medfører det også betydelige økonomiske tab for de virksomheder og landmænd, der havde planlagt at investere. Tidsplaner for projekterne forskydes, potentielle energibesparelser forsinkes, og muligheden for at udnytte gunstige markedspriser på solenergi forspildes. Der er et presserende behov for en hurtig afklaring og en smidigere proces for godkendelse af invertere, således at Danmark kan fortsætte sin grønne omstilling uden unødige tekniske forhindringer. Diskussioner om potentielle alternative driftsformer, som f.eks. periodisk ø-drift med separate strømforsyninger, er opstået som et tegn på den frustration og søgen efter løsninger, der præger branchen lige nu. Fokus ligger på at finde en balance mellem høje sikkerhedsstandarder og muligheden for en effektiv implementering af vedvarende energiteknologier





