Danske pensionskasser boykooter SpaceX på grund af våbenforbindelser og ledelsesrisici

Flere danske pensionsselskaber, herunder Pædagogernes Pension og AkademikerPension, har valgt ikke at investere i SpaceX på grund af selskabets militære aftaler gennem Starshield og den koncentrerede magt hos Elon Musk. De anser SpaceX for at være en våbenaktie og udtrykker bekymring for manglende corporate governance.

Fredag den 12. juni kan blive en historisk dag for børsen, når SpaceX potentielt bliver noteret. Det sker mod en baggrund af, at flere danske pensionsselskaber allerede nu har truffet beslutninger om ikke at investere i det amerikanske rumfarts- og telekommunikationsselskab. blandt dem er Pædagogernes Pension og AkademikerPension, som begge har kategoriseret SpaceX som en våbenaktie og udtrykker bekymring over grundlægger Elon Musk s ledelsesstil.

Pædagogernes Pension, som forvalter over 100 milliarder danske kroner for 130.000 medlemmer, primært pædagoger, har en klar nul tolerance politik over for investeringer i våben. De påpeger, at SpaceX via deres hemmelige Starshield-division har klassificerede kontrakter med det amerikanske militær og efterretningstjenester, der omfatter spion-satellitter og præcisionsmål Søgning til missiler. Ifølge pensionsselskabet bliver disse satellitter brugt aktivt i dag til militære formål, hvilket gør det umuligt for dem at retfærdiggøre en investering med deres etiske retningslinjer.

Derudover bekymrer koncentrationen af magt hos Elon Musk, som indehaver 80 procent af stemmerne i SpaceX og samtidig er CEO, teknologidirektør og bestyrelsesformand. Denne struktur ses som en stor risikofaktor, da det giver investorer meget begrænset mulighed for at påvirke ledelsen eller udskifte bestyrelsen, hvis forholdene udvikler sig ugunstigt. AkademikerPension deler denne bekymring og tillægger også, at aktiekursen potentielt er for høj, og de risici, der er forbundet med Musks ledelsesstil, er uacceptabelt store.

Derudover har Musk en Tværvidenskabelig baggrund som rådgiver for tidligere amerikansk præsident Donald Trump og som leder af DOGE, det såkaldte Department of Government Efficiency, hvilket har været til omfattende kritik. Mens pensionskasser som Danica, PFA, Velliv, PKA og Sampension endnu er i gang med at undersøge muligheden for at investere i SpaceX, har to af landets største pensionsselskaber allerede truffet en klar beslutning imod. deres argumentation hviler på etiske årsager, styringsrisici og en vurdering af, at en del af SpaceX's forretning er tæt forbundet med militære anvendelser, hvilket er uforeneligt med deres investeringsprincipper.

Trods SpaceXC' store teknologiske fremskridt - som Starlink-satellitnetværket, der udgør over 65 procent af alle satellitter i jordens bane, ambitionen om en fuldgenanvendelig raket i form af Starship med mål om at etablere en by på Mars, og en fokus på rumdatacentre -审人民法院 ikke ændre på deres vurdering. Ifølge Sune Schackenfeldt fra Pædagogernes Pension, er problemet ikke kun den overvejende militære anvendelse, men også de etiske implikationer af at deltage i en virksomhed, der leverer teknologi, der kan bruges til at dræbe børn.

Han minder om, at selv almindelige teknologier som computere har dobbelt anvendelse, men at en investering i et selskab med så tætte militære bånd som SpaceX strider mod deres værdier. AkademikerPensions investeringsdirektør Anders Schelde tilføjer, at det ikke kun er et spørgsmål om etik, men også om fornuftig forvaltning af medlemmers penge.

Risikoen for, at Musk kan træffe beslutninger, der ikke er i investorernes interesse, er for stor, og den manglende mulighed for at udskifte ledelsen udgør en fundamental risiko for corporate governance. SpaceX har dog fået opmerksomhed på grund af sin potentielle børsnotering, som forventes at gøre det til et af de mest værdifulde selskaber i verden.

Men for de danske pensionskasser, der traditionelt har fokus på ansvarlig investering og stærke styringsstandarder, vil selskabet i sin nuværende form presentere for mange røde flag. Denne holdning understreger en voksende tendens blandt store institutionelle investorer til at se bortom blot finansielle afkast og i stedet integrere etiske, miljømæssige og styringsrelaterede kriterier i deres investeringsbeslutninger, især når det gør om virksomheder, der opererer i følsomme sektorer som rumfart og forsvar





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