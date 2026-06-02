Danske ministre i fælles front mod EU-truslen mod grundvandet

De fungerende ministre Magnus Heunicke og Jacob Jensen går sammen for at stoppe et EU-forslag, der vil svække beskyttelsen af drikkevandet. Forslaget åbner for tidsubegrænsede godkendelser af farlige kemikalier.

Den danske vandforsyning står over for en potentiel trussel fra EU, men de fungerende ministre for miljø og fødevarer, Magnus Heunicke (S) og Jacob Jensen (V), har nu slået sig sammen for at forhindre, at et kontroversielt EU-forslag bliver til virkelighed.

Forslaget, der er en del af en større forenklingspakke på fødevare- og foderområdet, vil ifølge et fælles regeringsnotat svække beskyttelsesniveauet for grundvand, miljø og sundhed. De to ministre har fået mandat af Folketingets Europaudvalg til at gå imod forslaget, som de mener vil underminere årtiers dansk indsats for at beskytte drikkevandet mod kemikalier og pesticider.

EU-Kommissionens forslag indebærer blandt andet, at godkendelser af kemiske stoffer i sprøjtemidler kan blive tidsubegrænsede, og at selv stoffer med kendt risiko for sundhed og miljø kan få godkendelse i op til fem år uden krav om løbende revurdering. Dette står i skarp kontrast til den danske model, hvor godkendelser typisk gives for en begrænset periode og altid er underlagt løbende kontrol.

Ifølge Magnus Heunicke er der ikke tale om en simpel forenkling af regler, men derimod en reel trussel mod både miljøet og borgernes helbred. Han understreger, at forslaget vil gøre det sværere at fjerne farlige stoffer fra markedet, selv når der opstår ny viden om deres skadelige virkninger. Sagen haster, fordi det cypriotiske EU-formandskab ventes at forsøge at opnå enighed om forslaget allerede i juni.

De danske ministre har derfor handlet hurtigt for at sikre, at Danmark står fast på et højt beskyttelsesniveau. Regeringen har tidligere været kritisk over for EU's ensretning af regler, men denne gang er der tale om en særlig alvorlig sag, fordi den direkte påvirker drikkevandet, som er en af Danmarks vigtigste naturressourcer. Selvom regeringen befinder sig i en valgperiode med begrænset handlefrihed, har ministrene fået grønt lys til at agere, da sagen har vidtrækkende konsekvenser for dansk vandmiljø og folkesundhed.

Debatten om EU's forenklingspakke er ikke ny, men den danske modstand har fået fornyet styrke, efter at flere medlemslande har udtrykt bekymring over forslagets potentielle konsekvenser. Danmark har længe været fortaler for strenge regler for pesticider og biocider, og landets vandforsyning er blandt de bedst beskyttede i verden. Hvis forslaget vedtages, kan det betyde, at danske myndigheder mister muligheden for at stille skærpede nationale krav, hvilket ville være et stort tilbageslag for den danske vandbeskyttelse.

Ministerne håber nu på opbakning fra andre EU-lande, så forslaget kan stoppes eller i det mindste ændres markant. Samtidig peger kritikere på, at EU's forenklingspakke er udtryk for en prioritering af erhvervsinteresser over miljøhensyn. Landbrugs- og kemikalieindustrien har længe lobbyet for lettere godkendelsesprocedurer, men danske myndigheder vurderer, at omkostningerne ved øget forurening af grundvandet langt overstiger de administrative besparelser. Det danske regeringsnotat understreger, at forslaget ikke blot er en teknisk justering, men en fundamental ændring af EU's tilgang til kemikaliekontrol.

Derfor er det afgørende, at Danmark står fast og forsvarer de høje standarder, som har sikret rent drikkevand til danskerne i generationer. Alt i viser sagen, hvor vigtigt det er at have stærke nationale beføjelser på miljøområdet, selv inden for EU's indre marked. De danske ministre agerer nu både som forsvarere af dansk vandkvalitet og som fortalere for en mere forsigtig tilgang til kemikalier i hele EU.

Udfaldet af forhandlingerne i juni vil få stor betydning for, hvordan fremtidens vandbeskyttelse kommer til at se ud - både i Danmark og i resten af Europa





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grundvand EU Miljøbeskyttelse Pesticider Magnus Heunicke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Få danske par søger parterapi på grund af prisenMange danske par oplever konflikter i deres forhold, men brugen af parterapi er ikke særlig udbredt. En del af forklaringen er prisen, som kan være en stor post i budgettet.

Read more »

Fornyingsfund, vejstalker, politiets lad og Vingegaards triumf - et panorama af moderne danske begivenhederEn samling af lokalaktuelle emner fra en besøgende genbrugsplads til et stridt med politiet, vejrprofil på sommeren, landehåndbold og Jonas Vingegaards triumf i Grand Tours kombineret med en kommende hyldest i Glyngøre. Det giver et belysning af civilsamfundet, sport og lokal udvikling

Read more »

Smart‑toiletter revolutionerer danske badeværelser - sparer vand, papir og pengeDen nye bølge af intelligente toiletter gør traditionelle toiletkulturer overflødige. Med justerbare vandstråler, varmluftstørrere og markante vandbesparelser kan danske familier spare tusinde euro og reducere miljøbelastningen inden for få år.

Read more »

Fem danske restauranter modtager første michelinstjerneFem danske restauranter har modtaget deres første michelinstjerne ved uddelingen i Tivoli i København. 32 danske restauranter har modtaget en enkelt stjerne ved årets uddeling.

Read more »