Danske landbrugere kritiserer staten over brandundersøgelse og asbest i legesand

En gruppe danske landbrugere kritiserer staten over brandundersøgelsen fra 1990, hvor 159 mennesker mistede livet. De kritiserer også staten for ikke at have gjort en ordentlig undersøgelse af asbest i legesand. I tilfælde af en ny type AI-cybersvindel opfordrer Tryg til at være ekstra opmærksom på advarselstegn som uventede hasteanmodninger og at sikre klare godkendelsesprocedurer.

I Danmark påstår en gruppe, at den danske stat ikke har gjort en ordentlig undersøgelse af en brand, hvor 159 mennesker mistede livet i april 1990.

Kim Kjær Knudsen, en landbruger, har svinelandbrug i både Danmark og Sverige, hvor der er strammere krav til dyrevelfærden i grisestaldene. Det er dyrt at producere gris på svensk grund, men han tjener mere på den, end han gør på den danske. Der er fundet asbest i produkter i flere lande, herunder Storbritannien, Belgien, Holland, Finland og Australien.

I Danmark blev asbest ikke fundet i 15 af 30 slags legesand, men det blev fundet i et af 11 produkter købt online. Iran betragter Israel som en part i forhandlingerne om at stoppe krigen, selvom landet ikke har været med ved forhandlingsbordet. USA og Iran skal fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at kunne blive enige om en endelig aftale. Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, stopper ved udgangen af januar 2027.

Han har været i Røde Kors i 25 år og har selv ønsket at fratræde sin stilling. DSB flytter sit hittegodskontor fra Københavns Hovedbanegård til Høje Taastrup, da der kommer flere og flere glemte sager. Avisen Aftonbladet har afsløret, at Birgitta Ed har fået folk til at arbejde frivilligt mod til gengæld at få adgang til et godt netværk. Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, blev evakueret af Secret Service-folk, da der var et skyderi i nærheden.

Tryg sender en advarsel ud til 138.000 virksomheder i Danmark, Norge og Sverige om øget risiko for en ny type AI-cybersvindel. Flyeren er på engelsk og bliver uddelt i den kommende tid, fordi politiet typisk ser en stigning i antal anmeldte tricktyverier i sommerperioden. Ifølge politiet udser tricktyve sig ofte de udenlandske turister som mål





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brandundersøgelse Asbest Legesand AI-Cybersvindel Tryg Dansk Røde Kors DSB Norges Statsminister Jonas Gahr Støre Secret Service Tricktyveri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Danske pensionskasser kan øge produktiviteten i virksomheder med tålmodig kapitalEt ny studie fra CBS viser, at Danmark har verdens højeste pensionsformue i forhold til økonomiens størrelse. Derved fungerer pensionskasser som leverandører af langsigtet kapital, der styrker især unoterede virksomheder og øger deres produktivitet. Forskning understreger rollen som motor for grøn og digital omstilling.

Read more »

Dansker i Los Angeles: VM-hype har nået HollywoodDen danske musikproducer Carsten Soulshock Schack, der har boet i Los Angeles siden 1990'erne, beskriver, hvordan VM i fodbold allerede har sat sine spor i byen. Han fortæller om Messis effekt i Major League Soccer, hvor stor fodbold er blevet blandt børn og unge, og om den kontroversielle somaliske dommer. Årsagen til at han heller ikke følger med i det danske hold? Danmarks katastrofale kvalifikation. I stedet støtter han nu Portugal med Cristiano Ronaldo.

Read more »

Danske aktier stiger beskedent efter melding om fredsaftaleDet danske C25-indeks stiger 0,6 procent fra morgenstunden efter nattens udmelding.

Read more »

Tryg slår alarm: Svindlere udnytter sommerferienTryg forventer mere svindel i sommerferien, men der er råd at hente.

Read more »