Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden i højere grad arbejde i Grønland for at hjælpe på de grønland ske hospitaler. Ifølge en helt ny aftale mellem Danske Regioner og Det Grønland ske Sundhed svæsen skal en stafetordning sørge for en mere stabil bemanding inden for især akutområdet , fødsler og psykiatri.

Meningen er, at læger og andet sundhedspersonale fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække fuldtidsstillinger. Lønnen bliver efter grønlandske overenskomster, som typisk er lavere end i Danmark, men aftalen betyder, at danske personale får et såkaldt 'stafettillæg'. Den sikrer større stabilitet for patienterne i Grønland og giver samtidig bedre arbejdsvilkår for ledere og personale, fordi der kommer større kontinuitet og flere kompetencer.

Aftalen kommer blot en uges tid, efter at USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, var på besøg i Grønland og havde taget USA's præsident, Donald Trump, har også i februar foreslået at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland, hvilket dog blev afvist af Grønlands regeringsleder, Jens-Frederik Nielsen. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) i oktober sidste år.

Vi befinder os i en historisk sundhedskrise i nyere tid, og det har vært vigtigt for os at styrke vores samarbejdsrelation med Danmark, sagde Anna Wangenheim på pressemødet ifølge det grønlandske medie. Krisen består blandt andet i voldsomme og stigende udgifter til korttidsansatte læger og sygeplejersker fra Danmark - noget som stafetordningen skal løse.

De samlede udgifter til personale i sundhedsvæsenet er steget med 60 procent fra 2020 til 2024, og her er stigningen i udgifterne til vikarer allerstørst, ifølge sundhedsrådets årsrapport fra 2025. Ifølge Danske Regioner er der sat 10 millioner kroner af i år og 15 millioner kroner årligt de kommende år til at sikre stafet-ordningen, der træder i kraft 1. september





