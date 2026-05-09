Danske kræftpatienter får hjælp af kontroversielt middel

Et nyt dansk projekt, 'AIMICS', kombinerer teknologier såsom 3D-ultralyd, midt-infrarød billeddannelse og kunstig intelligens med henblik på at gøre kirurgerne bedre i stand til at få fjernet kræft i den første operation. Projektets ambition er at sikre, at al kræftvæv fjernes med det første slibe, så kræftpatienter ikke behøver at gennemgå en anden operation og efterfølgende behandlinger. Projektet har til formål at forbedre overlevelsen og livskvaliteten for kræftpatienter og kan potentielt føre til besparelser for sundhedsvæsenet.

Vild satsning: Danske kræftpatienter får hjælp fra kontroversielt middel Rigshospitalet og DTU påbegynder nyt initiativ, der forhåbentlig kan føre til højere overlevelsesrater og bedre livskvalitet for patienterne.

Hvert år får cirka 35.000 danskere konstateret kræft, og de fleste af de patienter skal igennem en operation for at få fjernet kræften. Desværre oplever patienter med nogle kræfttyper i op til halvdelen af tilfældene, at det ikke med sikkerhed lykkes at fjerne alt kræftvæv i første operation. Derfor må mange igennem genoperationer og tunge efterbehandlinger som strålebehandling og kemoterapi på grund af risiko for tilbagefald.

Med et nyt dansk projekt med titlen AIMICS – An AI-driven Multidimensional Imaging Platform to Improve Cancer Surgery – vil forskerne udvikle en ny teknologi med et enkelt, men ambitiøst mål: At alt kræftvæv fjernes i den første operation, som patienten går igennem. Projektet kombinerer teknologier som 3D-ultralyd, midt-infrarød billeddannelse, mikro-CT og kunstig intelligens for at give kirurger et mere præcist beslutningsgrundlag, når de står ved operationsbordet.

Technologien kan bruges under kræftkirurgi til at fastslå, om man har fået fjernet al kræften. I dag venter man en uge til 14 dage på at få analyseret det, man har skåret væk. Men med projektets teknologi kan man lave en analyse på operationslejet og med det samme tage stilling til, om der er behov for at fjerne mere, eller man kan færdiggøre operationen.

For patienterne kan det være afgørende, at vi kan gøre dem syge ved første operation uden behov for dobbelt behandling med mange senfølger. Med denne teknologi håber vi, at kirurgen kan få et langt mere præcist beslutningsgrundlag under operationen og dermed øge sandsynligheden for, at al kræft fjernes med det samme. Det kan både forbedre overlevelsen og forbedre livskvaliteten for kræftpatienter





