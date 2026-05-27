Danske kommuner tester flittigt europæiske alternativer til big tech

En rundspørge viser, at mindst 30 danske kommuner har testet 59 forskellige europæiske eller open source-alternativer til tech-giganter som Microsoft og Google. En tysk leverandør er den mest populære.

Kommuner over hele Danmark er i øjeblikket i gang med at afprøve europæiske og open source -alternativer til de dominerende tjenester fra tech-giganter som Microsoft, Google og VMware.

En ny rundspørge foretaget af Ingeniøren viser, at mindst 30 kommuner har testet hele 59 forskellige alternativer, og interessen er stigende. Årsagen er, at mange it-chefer i kommunerne føler sig bundet til big techs løsninger, hvilket begrænser deres forhandlingsmuligheder og fører til stigende priser år for år. Den mest populære leverandør blandt de testede er en tysk udbyder, som topper listen over de foretrukne alternativer. Testene dækker over en bred vifte af tjenester, herunder kontorpakker, e-mail-systemer, samarbejdsværktøjer og cloud-infrastruktur.

Mange kommuner har især set på open source-løsninger, der giver større fleksibilitet og uafhængighed af de store amerikanske selskaber. Eksempler inkluderer Nextcloud til fildeling, Collabora Online til kontorarbejde og Mattermost til kommunikation. Disse værktøjer bliver ofte rost for deres tilpasningsmuligheder og lavere omkostninger på lang sigt, selvom implementeringen kan kræve mere teknisk ekspertise. Flere it-chefer fremhæver, at skiftet til europæiske eller open source-alternativer ikke kun handler om økonomi, men også om digital suverænitet og datasikkerhed.

Ved at benytte løsninger, der hostes i Europa, undgår man at data bliver overført til USA, hvilket er en voksende bekymring efter flere sager om overvågning og datalæk. Den tyske leverandør, der er mest populær, tilbyder en komplet suite af værktøjer, der dækker de fleste behov i en kommune, og flere danske kommuner overvejer nu at implementere den i større skala.

Selvom der stadig er udfordringer med kompatibilitet og brugervenlighed, er tendensen klar: Kommunerne ønsker at mindske deres afhængighed af big tech og satser i stedet på europæiske og open source-alternativer. Denne udvikling forventes at fortsætte, efterhånden som flere løsninger modnes og bliver mere konkurrencedygtige.

Rundspørgen viser, at kommunerne er villige til at investere tid og ressourcer i at finde de bedste alternativer, og at de tyske og andre europæiske leverandører står stærkt i kampen om at erstatte de amerikanske giganter i det offentlige Danmark





