Danske kommuner risikerer overvågning og nedbrud ved brug af amerikanske mail-tjenester

En ny kortlægning afslører, at mange danske kommuner er afhængige af amerikanske tech-giganter til deres mail-infrastruktur. Eksperter advarer om risici for overvågning, nedbrud og udelukkelse fra tjenester, mens it-chefene stoler på deres leverandørers modstand mod amerikanske ordrer.

Mange danske kommuner modtager og lagrer mails direkte på servere, som kontrolleres af amerikanske virksomheder. En ny kortlægning fra it-sikkerhedsvirksomheden CSIS i samarbejde med Ingeniøren afslører, at flere kommuner er afhængige af amerikanske tech-giganter som Microsoft og Google til deres mail-infrastruktur.

Dette skaber en række sikkerhedsmæssige udfordringer og risici for kommunerne, da de amerikanske virksomheder kan være forpligtet til at overvåge eller dele data med amerikanske myndigheder. Eksperter advarer om, at denne afhængighed kan udsætte kommunerne for overvågning, nedbrud eller endda udelukkelse fra at bruge tjenesterne, som det skete i en sag i Haag sidste år. It-chefene i kommunerne er dog overbeviste om, at deres leverandører vil modstå eventuelle ordrer om overvågning fra USA.

En af de største bekymringer er, at kommunerne ikke har fuld kontrol over deres data, hvilket kan udgøre en risiko for både borgeres privatliv og kommunernes egen drift. Ifølge kortlægningen bruger flere kommuner tjenester som Microsoft 365 og Google Workspace, hvilket betyder, at deres data lagres på servere uden for Danmark. Dette kan også have konsekvenser for kommunernes overholdelse af GDPR, da der er strenge krav til, hvor og hvordan personoplysninger må behandles.

Eksperter anbefaler, at kommunerne tager skridt til at reducere deres afhængighed af amerikanske leverandører og i stedet investerer i danske eller europæiske alternativer. Dette vil ikke kun forbedre sikkerheden, men også styrke den digitale suverænitet i Danmark. Derudover bør kommunerne gennemføre regelmæssige sikkerhedsaudits for at sikre, at deres data er beskyttet mod uautoriseret adgang.

Det er også vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på de juridiske konsekvenser af at bruge amerikanske tjenester, da dette kan udsætte dem for risikoen for at blive tvunget til at overvåge eller dele data med amerikanske myndigheder. Samtidig er der også en risiko for, at kommunerne kan miste adgangen til vigtige tjenester, hvis de amerikanske virksomheder beslutter at begrænse eller afbryde adgangen.

Dette blev tydeligt illustreret i en sag i Haag sidste år, hvor en organisation mistede adgangen til sine tjenester på grund af en juridisk tvist. Kommunerne bør derfor være proaktive i at sikre, at deres it-infrastruktur er robust og uafhængig af amerikanske leverandører. Dette kan opnås ved at investere i lokale datacentre eller ved at bruge europæiske cloud-tjenester, der er underlagt EU's databeskyttelsesregler.

Ved at tage disse skridt kan kommunerne beskytte både deres egne data og borgeres privatliv, samtidig med at de sikrer en stabil og pålidelig drift af deres tjenester





