Danske jordbæravlere følger med bekymring situationen i Norge, hvor et udbrud af svampesygdommen rødmarv har udløst krisemøde hos Mattilsynet, Norges svar på Fødevarestyrelsen. Sygdommen regnes blandt jordbæravlernes mest frygtede, fordi den angriber planternes rødder, kan ødelægge høsten og efterlade smitte i jorden i op til 15 år.

Danske jordbæravl ere følger med bekymring situationen i Norge , hvor et udbrud af svampesygdommen rødmarv har udløst krisemøde hos Mattilsynet , Norge s svar på Fødevarestyrelsen . Sygdommen regnes blandt jordbæravl ernes mest frygtede, fordi den angriber planternes rødder, kan ødelægge høsten og efterlade smitte i jorden i op til 15 år.

I Norge er landets største jordbærproducent blevet ramt, og fordi producenten har solgt planter videre til flere andre avlere, frygter myndighederne nu. For danske avlere er sagen en påmindelse om, hvor alvorlig rødmarv kan være. Rødmarv er vel nok en af vores største fjender, siger Mikkel Breyen Simonsen, indehaver af Stensgård Jordbær. Svampesygdommen er vanskelig at opdage tidligt - og næsten umulig at bekæmpe, når den først har etableret sig.

Vi kan ikke rigtig gøre noget ved den, når først vi har opdaget, at den er der, siger Mikkel Breyen Simonsen. Han har dog indtil videre ikke set tegn på, at den norske 'jordbærkrise' har bredt sig til Danmark. Men truslen fra rødmarv 'er altid en del af gamet', fortæller han. Det er simpelthen en svamp, som slår jordbærplanterne ihjel.

Så kan vi se ude på marken, at der kommer et stort hul, siger han. Man kan skrabe i roden, og så vil man kunne se, at den er helt rød eller brunlig indeni, forklarer han. Traktor skal vaskes ned En af de store udfordringer ved rødmarv er, at sygdommen kan ligge skjult i jorden som hvilesporer i mange år. Ifølge de norske myndigheder kan der være risiko for smitte i op til 15 år.

Der findes ingen effektiv behandling, som kan slå sygdommen ned, når først marken er smittet. Derfor handler arbejdet først og fremmest om at begrænse spredningen. Det eneste, vi kan gøre, er at holde os fra den mark, som er inficeret, siger Mikkel Breyen Simonsen. Smitten kan komme til landet via importerede jordbærplanter fra Holland eller Tyskland, fortæller Mikkel Breyen Simonsen.

Men den kan også spredes fra mark til mark via landbrugsredskaber, biler eller fodtøj. Man skal være opmærksom på at få vasket sin traktor ned. Og man skal sørge for, at man ikke vader rundt i en jordbærmark med rødmarv og bagefter går over i en anden jordbærmark, som er rask, siger Mikkel Breyen Simonsen. Hos Stensgård Jordbær forsøger man at mindske risikoen ved løbende at flytte produktionen til ny jord.

Men det kan der være begrænsede muligheder for. Det, vi blandt andet gør, er, at vi hele tiden prøver at flytte produktionen videre på nyt jord, siger Mikkel Breyen Simonsen. Men den løsning har også sin begrænsning. Man vil jo gerne have sin jordbærmarker ligger rundt omkring den gård, man nu engang har.

Der er grænser for, hvor langt man kan transportere sit grej og sine medarbejdere, siger jordbæravleren. Ellers er alternativet at dyrke jordbærrene i drivhuse, men det mest almindelige i Danmark er jordbæravl på friland. Vi synes jo, at jordbær skal stå under åben himmel. De skal have sol og det vejr, som nu engang giver den gode smag, siger Mikkel Breyen Simonsen





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