Danske håndboldstjerner anlægger sag mod Better Collective over brug af billeder i betting-kampagner

En række danske håndboldstjerner har anlagt sag mod virksomheden Better Collective over brugen af deres billeder i forbindelse med betting-kampagner. De kræver samlet over seks millioner kroner i erstatning efter billeder af profilerne og landsholdstrøjerne er blevet brugt hos SpilXperten.

Når sportens største profiler optræder i reklamer og kampagner, følger der millioner af kroner og store kommercielle interesser med i kulissen. Netop derfor er der nu blæst til juridisk kamp mellem flere danske håndboldstjerner og virksomheden Better Collective i en sag, der handler om brugen af spillernes billeder i forbindelse med betting.

Et tocifret antal spillere fra både herre- og damelandsholdet har sammen med DanskHåndbold anlagt sag mod virksomheden.kræves der samlet mere end seks millioner kroner i erstatning efter billeder af profilerne og landsholdstrøjerne er blevet brugt hos SpilXperten. Så mange penge kræver Mathias Gidsel Blandt de mest markante navne i sagen står Mathias Gidsel, som alene kræver 900.000 kroner. Dermed er han den spiller, der sagsøger for det største beløb. For håndboldstjernen handler sagen dog om langt mere end penge.

Han mener, at spillernes kommercielle rettigheder er blevet overtrådt, og at koblingen til betting sender et signal, han ikke ønsker at forbindes med.

‘Jeg synes det er vigtigt at sætte foden ned, fordi det er vores kommercielle rettigheder, der bliver krænket. Vi skal ikke bruges kommercielt til betting, når vi ikke har sagt ja til det,’ siger Mathias Gidsel til SE og HØR. Han peger samtidig på det ansvar, der følger med rollen som forbillede for unge mennesker, og understreger, at han ikke ønsker at blive associeret med noget, der kan føre til ludomani. Under sagen har flere profiler allerede afgivet forklaring.

Både Rasmus Lauge, Anna Kristensen og Mathias Gidsel har vidnet, hvor sidstnævnte deltog via en onlineforbindelse.

‘Jeg har set rigtig meget ‘Suits’, så jeg følte mig som Harvey Spector,’ siger Gidsel med et smil om oplevelsen i retten, inden han understreger, at hans rolle alene har været at forklare de faktiske forhold i sagen





