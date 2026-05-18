Danske boligejere med helt korte, variabelt forrentede boliglån: Mørke skyer over for stigende renter

Danske boligejere med helt korte, variabelt forrentede boliglån vil ifølge markedet få stigende renter i år. Mørke skyer trækker op over disse boligejere, da krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet har sat gang i en negativ spiral, som med stor sandsynlighed også kommer til at ramme disse boligejere. For når olieprisen banker op, stiger inflationen, og når inflationen stiger, stiger renterne, fordi investorerne forventer, at centralbankerne vil hæve renterne for at banke den stigende inflation i gulvet.

Danske boligejere med helt korte, variabelt forrentede boliglån vil ifølge markedet få stigende renter i år. Men hvor meget renten vil stige, er store danske aktører meget uenige om.

Mørke skyer trækker op over danske boligejere med helt korte, variabelt forrentede boliglån. Foto: Thomas LekfeldtDanske boligejere med helt korte, variabelt forrentede realkreditlån eller bankboliglån sover formentlig mindre godt for tiden. Det er krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet, som er færdselsåre for en femtedel af verdens olieforsyning, der har sat gang i en negativ spiral, som med stor sandsynlighed også kommer til at ramme disse boligejere.

For når olieprisen banker op, stiger inflationen, og når inflationen stiger, stiger renterne, fordi investorerne forventer, at centralbankerne vil hæve renterne for at banke den stigende inflation i gulvet. Inflationen er allerede steget i euroområdet, som er afgørende for renterne på de korte, variabelt forrentede boliglån.

Boligejere med de helt korte, variabelt forrentede realkreditlån med navne som F-Kort, FlexKort og Kort Rente, der får ny rente hvert halve år, skal rette deres nervøse blikke mod chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde. Det er nemlig hende og ECB, der i store træk afgør renten på deres lån, da de i hele træskolængder følger ECBs styringsrente én til én.

Det gælder også det stigende antal danske boligejere, der har finansieret deres boligkøb med et variabelt forrentet bankboliglån. Der hersker imidlertid en enorm usikkerhed om, hvordan Christine Lagarde og co. vil håndtere den stigende inflation i euroområdet. I april steg inflationen til 3,0 procent mod 2,6 procent i marts; et godt stykke over ECBs målsætning om en stabil inflation på 2,0 procent.

Den såkaldte kerneinflation, hvor man ikke medregner de meget volatile priser på energi og ikke-forarbejdede fødevarer, faldt imidlertid fra 2,3 procent i marts til 2,2 procent i april. Et klart tegn på, at de høje energipriser endnu ikke har spredt sig bredt til andre varer og tjenester. Herhjemme er de store banker og realkreditinstitutter mildt sagt uenige om, hvordan Christine Lagarde og Co. vil håndtere den situation





