Dansk virksomhed vil udnytte Jordens varme: Ny teknologi kan revolutionere fjernvarmesektoren

Green Therma, stiftet af Jørgen Peter Rasmussen, har udviklet en banebrydende teknologi til at udnytte geotermisk energi og udfordre eksisterende varmekilder. Virksomheden har rejst betydelig kapital og har et stærkt team af erfarne profiler. Et demonstrationsprojekt i Aalborg er nu i gang, og succesen kan føre til et globalt forretningseventyr.

Virksomheden Green Therma , stiftet af Jørgen Peter Rasmussen , er på vej til at revolutionere fjernvarmesektoren ved at udnytte Jordens geotermiske energi. Virksomheden, der har udviklet teknologien Heat 4 ever, er baseret på et lukket rørsystem, der udnytter varmen fra jordens indre.

Rasmussen er overbevist om, at Green Therma har opskriften på et nyt dansk forretningseventyr, der kan blive større end vindenergi, da geotermi kan bruges over hele verden og Jordens varme aldrig dør. Green Therma har etableret sig med omkring 20 ansatte med base i Danmark, USA, Norge og Tyskland og arbejder i øjeblikket på et demonstrationsprojekt i Aalborg, støttet af staten. Virksomheden har indtil videre modtaget omkring 100 millioner kroner i finansiering fra stifterne selv. Jørgen Peter Rasmussen, tidligere topchef i olieservicevirksomheden Archer og med 25 års erfaring fra Schlumberger, har samlet et team af profiler fra erhvervslivet og politik, herunder tidligere finansdirektør for fjernvarmeselskabet Hofor, Jan Kaufmann, og tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt i bestyrelsen. Green Therma er nu i gang med en afgørende test i Aalborg, der skal bevise effektiviteten af deres teknologi.





borsendk / 🏆 28. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Geotermi Vedvarende Energi Fjernvarme Green Therma Jørgen Peter Rasmussen

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

