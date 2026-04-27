Dansk TV-vært med i Michael Jackson-film

Cilia Trappaud, kendt fra ‘Vild med dans’, har en rolle i den nye film om Michael Jackson, hvor hun medvirker i en scene inspireret af 'Thriller'-videoen.

Har du set hende? Cilia Trappaud , kendt ansigt fra dansk tv, har en rolle i den længe ventede film om Michael Jackson . Mens Jaafar Jackson, Michaels nevø, bærer hovedrollen og fanger opmærksomheden som Kongen af Pop, kan opmærksomme biografgængere måske spotte den danske tv-vært og danser på det store lærred.

Cilia Trappaud, der især er kendt som vært på det populære danseprogram ‘Vild med dans’, kan nu tilføje en spændende Hollywood-oplevelse til sin imponerende karriere. Trappauds bidrag til filmen er centreret omkring hendes ekspertise som danser. Hun medvirker i flere scener, der er direkte inspireret af Michael Jacksons ikoniske musikvideoer og optrædener. En særlig bemærkelsesværdig scene involverer en hyldest til den legendariske “Thriller”-video, hvor Trappaud optræder i fuld zombie-makeup, og bidrager til at genskabe den uhyggelige og ikoniske atmosfære.

Optagelserne har fundet sted over en længere periode, og Trappaud har holdt sin deltagelse hemmelig indtil filmens officielle premiere. Dette har været nødvendigt for at bevare spændingen og overraskelsen omkring hendes involvering i projektet. Hendes rolle giver hende en unik mulighed for at komme tæt på et musikalsk forbillede, selvom det sker gennem koreografi og iscenesættelse snarere end direkte interaktion med Michael Jackson selv.

Det er en drøm, der går i opfyldelse for mange dansere og fans af Michael Jackson at kunne bidrage til en film, der hylder hans liv og musik. Filmen ‘Michael’ dykker ned i livet og karrieren for den afdøde popstjerne, og Jaafar Jackson leverer en overbevisende præstation som sin onkel. For Cilia Trappaud repræsenterer denne rolle en betydelig milepæl i hendes karriere, der udvider hendes horisont og åbner døre til internationale muligheder.

Projektet har været undervejs i omkring to år, og Trappaud har været dedikeret til at holde sin deltagelse fortrolig indtil nu. Nu, hvor filmen endelig er i biograferne verden over, kan hun dele denne spændende nyhed med sine fans og kolleger. Hendes medvirken er et bevis på hendes talent og dedikation til dans, og det er en stor ære for hende at være en del af en film, der hylder en af musikhistorien største ikoner.

Det er en historie om passion, talent og en kærlighed til musik og dans, der nu bliver delt med et globalt publikum. Cilia Trappauds deltagelse i ‘Michael’ er ikke blot en personlig triumf, men også en fejring af dansk talent i international sammenhæng. Hun har bevist, at hun er mere end bare en tv-vært; hun er en dygtig danser og performer, der kan brillere på den store scene, uanset hvor den befinder sig





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nye anklager om seksuelt misbrug: Søskende beskylder Michael Jackson for groomingFire søskende står nu frem i et omfattende interview og beretter om foruroligende hændelser og overgreb begået af den amerikanske popstjerne. De har yderligere anlagt sag mod sangerens dødsbo.

Read more »

Dansk skattefortolkning truer grønne energiprojekter i udlandetDanske energiudviklere frygter store skattekrav fra Skattestyrelsen for havvindprojekter i udlandet, hvilket kan koste Danmark sin førerposition inden for grøn energi. Ørsted står over for skattekrav på over 25 mia. kr. og andre selskaber som A.P. Møller Holding og European Energy er også berørt.

Read more »

Dansk diplomat oplevede kaos ved korrespondentmiddag i Washington D.C.Den danske diplomat Oliver Routhe Skov var til stede ved en korrespondentmiddag i Washington D.C., der blev afbrudt af skud. Han beskriver situationen som 'total kaos'.

Read more »

Anmeldelse: Ny dansk serie er dybt bizar - og fuldkommen vidunderligDR's nye serie 'Den danske kvinde' med Trine Dyrholm i hovedrollen gør anmelderen paf.

Read more »

Dansk orienteringsløber tager World Cup-sejr i knockout-sprint | Kort sportDen danske orienteringsløber Hedvig Valbjørn Gydesen vandt søndag et World Cup-løb i disciplinen Knock-Out Sprint i den schweiziske by Locarno.

Read more »

– ikke til at kende i ny storfilmCilia Trappaud er normalt kendt fra 'Vild med dans'.

Read more »