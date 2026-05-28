Dansk sportsnyheder: Valbjørn Gydesen vinder sprintorientering, Ehlers scorer sejrsmål i NHL og Madsen triumferer i grandprix

En dybdegående oversigt over danske sportspræstationer, herunder orienteringsløb, ishockey, speedway og bueskydning. Artiklen dækker Hedvig Valbjørn Gydesens sejr i sprintorientering, Nikolaj Ehlers' overtime-vinder i NHL, Leon Madsens grandprix-triumf og Danmarks ishockeylandsholds fremtidige trænerstruktur.

I disciplinen knockout-sprint var den 25-årige dansker bedst til at finde vej og holdt blandt andet den schweiziske verdensstjerne Simona Aebersold bag sig. Det er anden gang i denne sæson at Hedvig Valbjørn Gydesen finder vej til podiets øverste plads.

Tidligere på foråret vandt hun world cup-afdelingen i Locarno i Schweiz. Sejren giver Hedvig Valbjørn Gydesen et godt udgangspunkt forud for VM i sprintorientering, som løbes i Genova i begyndelsen af juli. Også Finlands ishockeyherrer er blandt de bedste fire. Finnerne levede op til favoritværdigheden og vandt 4-1 over Tjekkiet.

Rivaliseringen mellem Canada og USA tog overhånd efter godt seks minutter i første periode i torsdagens kvartfinale. Senere torsdag findes de resterende to semifinalister. Norge møder Letland, mens værtsnationen Schweiz tørner sammen med Sverige. Nikolaj Ehlers blev dagens mand i skysovs for NHL-holdet Carolina Hurricanes, der natten til søndag dansk tid besejrede Montreal Canadiens med 3-2.

Danskeren scorede ikke bare i den ordinære spilletid, men sikrede også sejren med sit mål fire minutter inde i overtiden, efter at den ordinære kamp var sluttet 2-2. Det skete, da han modtog en løs puck på midten af isen og skøjtede mod mål. Med et resolut håndledsskud overrumplede han Montreal-målmand Jakub Dobes, og så brød jublen løs på hjemmebanen i Lenovo Center.

Dermed står der nu 1-1 i bedst-af-syv-serien, hvor vinderen sikrer sig en plads i finalen om Stanley Cup-trofæet. Ehlers har scoret seks point i de hidtidige ni playoffkampe, som Carolina har spillet i denne sæson. I Carolina er han holdkammerat med landsmand Frederik Andersen, som vogter målet. Holdets succes i slutspillet er dog en bet for det danske landshold, som til det igangværende VM må undvære de to store profiler.

Kun to danskere har tidligere optrådt i Stanley Cup-finalerne. Tilbage i 2011 nåede Jannik Hansen slutkampene med Vancouver Canucks, men tabte i den syvende og afgørende kamp mod Boston Bruins. Ikke alene blev Eller den første dansker til at vinde Stanley Cup, han blev matchvinder, da holdet fra hovedstaden i kamp fem tog den fjerde sejr i serien og dermed titlen.

I 2026 har Prag ikke just været stedet at drage til som dansk sportsudøver, hvis man vil have succes med hjem. 37-årige Leon Madsen vandt det tjekkiske grandprix og sørgede dermed for den første danske grandprix-sejr i to år. Jepsen Jensen sluttede dog på en fjerdeplads i finaleheatet, hvor australske Brady Kurtz blev nummer to, mens polske Bartosz Zmarzlik på sidste omgang tog tredjepladsen fra Jepsen Jensen.

Allerede tidligt i Prag stod det klart, at en stor dansk aften var undervejs. 5 af de første 12 heat blev vundet af danske kørere. Leon Madsen og Michael Jepsen Jensen vandt hver to heat, mens Anders Thomsen, der som førstereserve i VM-sejren havde fået chancen efter et afbud fra svenske Fredrik Lindgren, også vandt et heat. Bueskytterne Tanja Gellenthien og Mathias Fullerton vandt lørdag EM-bronze i den nye OL-disciplin compound for mixhold.

Tanja Gellenthien vandt yderligere sølv i kvindernes individuelle konkurrence, mens Sofie Marcussen blev nummer fire. Tidligere på ugen var det usikkert, om Gellenthien kunne stille op til EM, fordi hendes bue ikke ankom til Tyrkiet som planlagt. Efter en skuffende start på VM-serien set med danske briller er der lørdag tre danske lodder i tombolaen, når det går løs i Prag.

Anders Thomsen, der er førstereserve i VM-serien, får således chancen i sæsonens andet grandprix, skriver Den Internationale Motorsportsunion (FIM) på sin hjemmeside. Den 40-årige svensker Fredrik Lindgren styrtede, mens han var i aktion for sin polske klub i den forgangne weekend, og har som resultat heraf meldt afbud. Det giver plads til 32-årige Thomsen, der var fast kører i VM-serien i 2025 og sluttede som nummer 11 i den samlede stilling efter blandt andet en syvendeplads i netop Prag.

Thomsen var selv ude for et alvorligt uheld i april, men har været tilbage på cyklen i de seneste uger med et par stærke præstationer i den polske liga. Her rangerer han aktuelt som nummer fire individuelt. Thomsen slutter sig i den tjekkiske hovedstad til Leon Madsen og Michael Jepsen Jensen, der begge sluttede i den helt tunge ende, da VM-serien for tre uger siden åbnede i tyske Landshut.

Når Mikael Gath efter VM stopper som træner for det danske ishockeylandshold, er det samtidig slut med fuldtidsansatte landstrænere i Danmarks Ishockey Union. A-landsholdets næste træner bliver hyret ind i en deltidsstilling og skal efter planen stå i spidsen for holdet i de to landskampsvinduer i november og februar og i perioden omkring VM i foråret. Dermed bryder man med årtiers tradition for at have en træner på fuld tid i spidsen for unionens flagskib.

Det sker på et tidspunkt, hvor det danske herrelandshold aldrig har stået stærkere internationalt. Landsholdet har været med til de to seneste vinter-OL og nåede sidste år for første gang semifinalen ved VM





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dansk Sport Orientering NHL Speedway Bueskydning Hedvig Valbjørn Gydesen Nikolaj Ehlers Leon Madsen Danmark VM Ishockeylandshold

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dansk familie på rejse i autocamper følger Giro d'Italia i SchweizFamilien Brock Christensen solgte deres hus i Danmark og rejser rundt i Europa i autocamper. De er i Schweiz for at se 16. etape af Giro d'Italia. Mor Anne hjemmeskoler børnene Emil (9) og tvillingerne Ellen og Viggo (5). De har besøgt 19 lande på to år.

Read more »

TV 2 og Dansk Journalistforbund indgår forlig i sag om overenskomststridige udbetalinger | NyhederDansk Journalistforbund (DJ) skal betale en million kroner til TV 2, efter at parterne har indgået forlig i en sag om såkaldte 'brune kuverter'.

Read more »

Nyheder: Arktis opvarmning, dansk regeringsdannelse og Gucci sponsorat til AlpineKlimarapport varsler ekstrem opvarmning i Arktis, Mette Frederiksen udpeget som kongelig undersøger, og Gucci bliver navnesponsor for Formel 1-holdet Alpine.

Read more »

Finlands ishockeyherrer og danskere skriver sejrskronik i NHLFinlands ishockeyherrer har vundet deres kvartfinale i VM, mens Nikolaj Ehlers scorede afgørende mål for NHL-holdet Carolina Hurricanes i overtid.

Read more »